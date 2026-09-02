Nasce o primeiro neto de John Lennon e Yoko Ono

Em uma das imagens publicadas no Instagram, Sean aparece com o filho nos braços (Reprodução/Redes sociais)

Sean Ono Lennon, filho de John Lennon (1940-1980) e Yoko Ono, anunciou o nascimento de seu primeiro filho na noite da última terça-feira (1º). O músico compartilhou nas redes sociais imagens ao lado da cantora, escritora e modelo Charlotte Kemp Muhl, com quem mantém um relacionamento há quase duas décadas. O bebê recebeu o nome de Aurelius.

A chegada da criança também representa um momento inédito na família de John Lennon: Aurelius é seu primeiro neto biológico. Julian Lennon, primogênito do ex-Beatle, filho do relacionamento com a sua primeira esposa, Cynthia Powell, não tem filhos.

Em uma das imagens publicadas no Instagram, Sean aparece com o filho nos braços e com a seguinte legenda: "Criamos um ser humano incrível! O nome dele é Aurelius! Obrigado!". Em outra publicação, o músico mostrou Charlotte segurando o herdeiro e acrescentou: "Mamãe do bebê!".

Sean Ono Lennon e o legado do pai

Discreto em relação à vida pessoal, Sean também assumiu ao longo dos anos um papel de destaque na preservação da memória de John Lennon, dos Beatles e de Yoko Ono.

Em dezembro de 2025, ele falou ao programa CBS Sunday Morning sobre a responsabilidade de cuidar do legado deixado pelo pai e afirmou que havia "tecnicamente" assumido essa função, depois de décadas em que sua mãe esteve à frente da tarefa.

"Mas, obviamente, o mundo também é o guardião do seu legado, eu diria. Estou apenas fazendo o meu melhor para garantir que a geração mais jovem não se esqueça dos Beatles, de John e de Yoko. É assim que eu vejo", disse Sean.

A relação entre Sean e o pai também ficou registrada na obra de John. Depois de iniciar a carreira solo, em 1970, e se casar com Yoko Ono no ano anterior, o músico lançou com ela Double Fantasy em 1980. O álbum, que seria o último trabalho de Lennon antes de seu assassinato, inclui Beautiful Boy (Darling Boy), canção escrita para Sean.

Na faixa, Lennon aborda a experiência da paternidade e projeta o futuro do filho enquanto ele ainda era criança. Décadas depois, Sean afirmou que considera a preservação da história dos pais uma responsabilidade pessoal.

"Meus pais me deram tanto que acho que é o mínimo que posso fazer para tentar honrar o legado deles durante a minha vida. Sinto que devo isso a eles. É algo pessoal", disse Sean à CBS.

