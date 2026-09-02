Projeto que leva oficinas de documentário ao interior começa nova temporada até outubro

'Documentando' promove cinco oficinas itinerantes nas cidades de Goiana, Condado, Tracunhaém, Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão ao longo dos meses de setembro e outubro, e cinco oficinas online

Projeto foi criado em 2009 pelo documentarista pernambucano Marlom Meirelles (Divulgação)

Chega à sua 9ª edição a partir desta semana o projeto Documentando, que promove oficinas itinerantes pela Zona da Mata Norte pernambucana até o dia 2 de outubro de 2026. O projeto passará pelas cidades de Goiana, Condado, Tracunhaém, Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão.

Com cinco oficinas presenciais de documentário no total e cinco turmas online, a atividade conta com 20 estudantes por oficina. Nelas, os estudantes entram em contato com suas vivências para pensar narrativas que contemplem questões sociais, de gênero, raça, territorialidade, identidade, entre outras. Ao final, como conclusão, é produzido um documentário com temática livre e escolhido por meio de exercícios coletivos. A identidade visual desta edição é do artista Francisco Graciano.

“A nova temporada representa um passo importante no processo de interiorização do audiovisual. Levar o cinema para além dos grandes centros é também democratizar o acesso às ferramentas de criação, possibilitando que jovens de diferentes territórios possam contar suas próprias histórias e se reconhecer como produtores de cultura", destaca o professor e criador do projeto Marlom Meirelles.

São mais de 100 documentários produzidos ao longo destes 17 anos, muitos deles premiados e exibidos em festivais de cinema nacionais, que podem ser assistidos gratuitamente pelo público no site do projeto. Videoaulas e palestras virtuais gratuitas também podem ser conferidas na plataforma.

Ao longo das 8 edições anteriores, foram mais de 3.000 estudantes contemplados em mais de 100 oficinas oferecidas, com mais de 50 cidades brasileiras percorridas e 8 Estados diferentes, além de uma oficina nos Estados Unidos. Este ano, a culminância do projeto será uma atividade de exibição dos documentários produzidos ao final das ações. A culminância é uma parceria com o Cineclube Angu.

Confira a programação completa de atividades:

Goiana - 01 a 04 de setembro de 09h às 12h na Escola de Referência em Ensino Médio Augusto Gondim - Nova Goiana - Loteamento Coração de Jesus

Condado - 01 a 04 de setembro de 13h às 17h na Escola Julio Correia de Oliveira - Rua José Gaião, 232 - Centro

Nazaré da Mata - 14 a 18 de setembro de 14h às 17h na Escola de Referência em Ensino Médio Don Vieira - R. Dr. Florentino dos Santos, Bairro do Juá

Vitória de Santo Antão - 28 de setembro a 02 de outubro de 14h às 17h na EREM Senador João Cleofas de Oliveira - Bairro do Livramento

