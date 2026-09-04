Desfile de 7 de Setembro ocorre na Imbiribeira, com mudanças no trânsito e em linhas de ônibus

Evento acontece na Avenida Mascarenhas de Moraes com a participação de militares, bandas marciais e escolas públicas

Desfile passou a ocorrer na Imbiribeira desde 2013 (Melissa Fernandes/ DP Foto)

Ocorre no Recife, nesta segunda-feira (7), o tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil. A cerimônia será realizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital, a partir das 8h.



Com acesso livre e gratuito ao público, o desfile reunirá membros das Forças Armadas, Forças Auxiliares, organizações de segurança pública, instituições civis, estabelecimentos de ensino e associações representativas da sociedade.

A cerimônia será presidida pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e contará com a presença de autoridades civis e militares.

Ônibus terão mudanças nos itinerários durante o desfile

O desfile também provocará alterações temporárias no transporte público. O Consórcio Grande Recife informou que diversas linhas terão os itinerários modificados devido aos bloqueios na Avenida Mascarenhas de Morais, previstos entre 5h e 12h.

No sentido subúrbio/Cidade, o bloqueio ocorrerá entre a Rua 10 de Julho e a Rua Arquiteto Fernando Almeida, enquanto no sentido contrário a interdição será entre a Rua Júlio Verne e a Rua Muritiba. Ao todo, 24 paradas de ônibus ficarão temporariamente desativadas nos dois sentidos.

Entre as linhas que terão alterações estão:

168 – TI Tancredo Neves/Conde da Boa Vista

167 – TI Tancredo Neves/IMIP

020 – Candeias/TI Tancredo Neves

024 – TI Tancredo Neves (Circular Boa Viagem)

023 – TI Tancredo Neves/TI Aeroporto

115 – TI Aeroporto/TI Afogados

370 – TI TIP/TI Aeroporto

166 – TI Cajueiro Seco/Rua do Sol

185 – TI Cabo

121 – Vila da Sudene

4123 – Três Carneiros Baixo/Cais de Santa Rita

4133 – Três Carneiros/Cais de Santa Rita

4137 – UR-11/Cais de Santa Rita

120 – Alto Dois Carneiros/Shopping Recife

360 – Totó/Boa Viagem, 191 – Recife/Porto de Galinhas

440 – CDU/Caxangá/Boa Viagem e 2040 – CDU/Boa Viagem/Caxangá.



A recomendação é que os passageiros verifiquem os desvios antes de sair de casa e considerem possíveis mudanças no tempo de viagem durante a manhã.

CTTU monta esquema especial de trânsito

A CTTU preparou uma operação especial para organizar o trânsito durante o desfile. Três desvios serão implantados ao longo da Avenida Mascarenhas de Morais, com atuação de 110 profissionais em pontos estratégicos para orientar os motoristas e acompanhar a circulação.

O primeiro bloqueio começa às 4h, nas proximidades da Justiça Federal, com os veículos no sentido Centro sendo direcionados para a Rua Dez de Julho. Já no sentido Aeroporto, o desvio ocorrerá na altura da Rua Júlio Verne, com orientação para acesso pela Rua Arquiteto Luiz Nunes e pela Avenida Engenheiro Alves de Souza.

Mapa dos desvios de trânsito na avenida Mascarenhas de Moraes para desfile do 7 de setembro (crédito: CTTU/Divulgação)

Motoristas que saírem da Avenida Boa Viagem em direção ao Ipsep deverão utilizar o Viaduto Tancredo Neves para acessar a Avenida Recife, evitando a região do desfile.

A CTTU recomenda que os condutores evitem a Avenida Mascarenhas de Morais e as vias transversais durante o período de interdição. A previsão é de que o esquema seja encerrado às 12h, após a dispersão do público e a liberação das vias.

Programação reúne estudantes e bandas marciais

Entre os participantes do desfile estarão 36 escolas da Rede Estadual de Pernambuco, que levarão suas bandas marciais para a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. A participação da rede estadual envolve cerca de 2.400 pessoas, entre estudantes, professores, maestros, coreógrafos e profissionais que integram as equipes de apoio.

A banda marcial da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) também fará parte da programação. Ao todo, a mobilização da pasta amplia a presença da educação estadual na celebração dos 204 anos da Independência do Brasil.

Serviço

Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro