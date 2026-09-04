Desfile de 7 de Setembro ocorre na Imbiribeira, com mudanças no trânsito e em linhas de ônibus
Evento acontece na Avenida Mascarenhas de Moraes com a participação de militares, bandas marciais e escolas públicas
João Tavares - Especial para o Diario
Publicado: 04/09/2026 às 17:55
Desfile passou a ocorrer na Imbiribeira desde 2013 (Melissa Fernandes/ DP Foto)
Ocorre no Recife, nesta segunda-feira (7), o tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil. A cerimônia será realizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital, a partir das 8h.
Com acesso livre e gratuito ao público, o desfile reunirá membros das Forças Armadas, Forças Auxiliares, organizações de segurança pública, instituições civis, estabelecimentos de ensino e associações representativas da sociedade.
A cerimônia será presidida pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e contará com a presença de autoridades civis e militares.
Ônibus terão mudanças nos itinerários durante o desfile
O desfile também provocará alterações temporárias no transporte público. O Consórcio Grande Recife informou que diversas linhas terão os itinerários modificados devido aos bloqueios na Avenida Mascarenhas de Morais, previstos entre 5h e 12h.
No sentido subúrbio/Cidade, o bloqueio ocorrerá entre a Rua 10 de Julho e a Rua Arquiteto Fernando Almeida, enquanto no sentido contrário a interdição será entre a Rua Júlio Verne e a Rua Muritiba. Ao todo, 24 paradas de ônibus ficarão temporariamente desativadas nos dois sentidos.
Entre as linhas que terão alterações estão:
- 168 – TI Tancredo Neves/Conde da Boa Vista
- 167 – TI Tancredo Neves/IMIP
- 020 – Candeias/TI Tancredo Neves
- 024 – TI Tancredo Neves (Circular Boa Viagem)
- 023 – TI Tancredo Neves/TI Aeroporto
- 115 – TI Aeroporto/TI Afogados
- 370 – TI TIP/TI Aeroporto
- 166 – TI Cajueiro Seco/Rua do Sol
- 185 – TI Cabo
- 121 – Vila da Sudene
- 4123 – Três Carneiros Baixo/Cais de Santa Rita
- 4133 – Três Carneiros/Cais de Santa Rita
- 4137 – UR-11/Cais de Santa Rita
- 120 – Alto Dois Carneiros/Shopping Recife
- 360 – Totó/Boa Viagem, 191 – Recife/Porto de Galinhas
- 440 – CDU/Caxangá/Boa Viagem e 2040 – CDU/Boa Viagem/Caxangá.
A recomendação é que os passageiros verifiquem os desvios antes de sair de casa e considerem possíveis mudanças no tempo de viagem durante a manhã.
CTTU monta esquema especial de trânsito
A CTTU preparou uma operação especial para organizar o trânsito durante o desfile. Três desvios serão implantados ao longo da Avenida Mascarenhas de Morais, com atuação de 110 profissionais em pontos estratégicos para orientar os motoristas e acompanhar a circulação.
O primeiro bloqueio começa às 4h, nas proximidades da Justiça Federal, com os veículos no sentido Centro sendo direcionados para a Rua Dez de Julho. Já no sentido Aeroporto, o desvio ocorrerá na altura da Rua Júlio Verne, com orientação para acesso pela Rua Arquiteto Luiz Nunes e pela Avenida Engenheiro Alves de Souza.
Motoristas que saírem da Avenida Boa Viagem em direção ao Ipsep deverão utilizar o Viaduto Tancredo Neves para acessar a Avenida Recife, evitando a região do desfile.
A CTTU recomenda que os condutores evitem a Avenida Mascarenhas de Morais e as vias transversais durante o período de interdição. A previsão é de que o esquema seja encerrado às 12h, após a dispersão do público e a liberação das vias.
Programação reúne estudantes e bandas marciais
Entre os participantes do desfile estarão 36 escolas da Rede Estadual de Pernambuco, que levarão suas bandas marciais para a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. A participação da rede estadual envolve cerca de 2.400 pessoas, entre estudantes, professores, maestros, coreógrafos e profissionais que integram as equipes de apoio.
A banda marcial da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) também fará parte da programação. Ao todo, a mobilização da pasta amplia a presença da educação estadual na celebração dos 204 anos da Independência do Brasil.
Serviço
Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro
- Data: 7 de setembro de 2026 (segunda feira)
- Horário: 8h
- Localização: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Imbiribeira, Recife
- Acesso: gratuito e aberto ao público