Biólogos debatem sobre a Área Ambiental Aldeia-Beberibe nesta quarta em bar no Centro do Recife

Conversa terá participação dos biólogos Bruno Rodrigues, Rodrigo Leite e Ednilza Maranhão e também do advogado Sávio Delano a partir das 20h na Rua Mamede Simões

Ambientalistas realizaram em agosto protesto contra desmatamentos (Foto: AgênciaJCMazella/ Divulgação)

Um debate sobre a Área de Proteção Ambiental Aldeia-Beberibe, que pode sofrer desmatamentos com a construção de uma escola de sargentos na região, será realizado nesta quarta, a partir das 20h, no bar Super 8, com apoio do projeto Banco do Nordeste Cultural.

Os participantes do debate são Ednilza Maranhão (professora titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar Anfíbios e Répteis), Rodrigo Leite (biólogo e diretor do Fórum Socioambiental de Aldeia), Sávio Delano (advogado e gestor de projetos sociais) e Bruno Rodrigues (biólogo e engenheiro ambiental).

O evento faz parte do projeto Goles de Ciência, que promove conversas científicas em bares do Recife. Na ocasião, será exibido também o curta-metragem "Se Há Alternativa, Por Quê Desmatar?".

O bar Super 8 fica na Rua Mamede Simões, 144, Santo Amaro, no Centro do Recife.

