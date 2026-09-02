Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários realiza protesto na Avenida Agamenon Magalhães em Olinda
Mobilização é contra ação criminosa ocorrida na madrugada desta quarta-feira (2), quando um ônibus foi alvo de disparos e incendiado. Motorista do coletivo teria sido feito refém e sofrido queimaduras
Isabella Raquel Fabricio e Silva
Publicado: 02/09/2026 às 10:44
Avenida Agamenom Magalhães está com trânsito lento devido a mobilização (Foto: Reprodução)
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE) realiza, na manhã desta quarta-feira (2), um protesto pacífico na Avenida Agamenon Magalhães, na saída de Olinda, nas imediações do Classic Hall.
A mobilização é contra a ação criminosa ocorrida na madrugada desta quarta-feira (2), quando um ônibus foi alvo de disparos de arma de fogo e incendiado. Durante a ação, o motorista do coletivo teria sido feito refém e sofrido queimaduras.
O ônibus operava a linha Jardim Brasil/Joana Bezerra quando homens armados chegaram ao local e efetuaram vários disparos contra o veículo. Em seguida, os suspeitos atearam fogo no coletivo.
Durante o protesto, a categoria está paralisando os coletivos e se manifestando sobre o ocorrido. “O Sindicato não é polícia. Nosso papel é defender os trabalhadores e cobrar das autoridades que cumpram sua obrigação e garantam segurança para quem está nas ruas trabalhando. Não podemos aceitar que o motorista seja utilizado como instrumento para criminosos enviarem recados ou resolverem conflitos”, publicou o presidente do sindicato, Roberto Carlos.