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Vida Urbana
Motoristas

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários realiza protesto na Avenida Agamenon Magalhães em Olinda

Mobilização é contra ação criminosa ocorrida na madrugada desta quarta-feira (2), quando um ônibus foi alvo de disparos e incendiado. Motorista do coletivo teria sido feito refém e sofrido queimaduras

Isabella Raquel Fabricio e Silva

Publicado: 02/09/2026 às 10:44

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Avenida Agamenom Magalhães está com trânsito lento devido a mobilização/Foto: Reprodução

Avenida Agamenom Magalhães está com trânsito lento devido a mobilização (Foto: Reprodução)

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE) realiza, na manhã desta quarta-feira (2), um protesto pacífico na Avenida Agamenon Magalhães, na saída de Olinda, nas imediações do Classic Hall.

A mobilização é contra a ação criminosa ocorrida na madrugada desta quarta-feira (2), quando um ônibus foi alvo de disparos de arma de fogo e incendiado. Durante a ação, o motorista do coletivo teria sido feito refém e sofrido queimaduras.

O ônibus operava a linha Jardim Brasil/Joana Bezerra quando homens armados chegaram ao local e efetuaram vários disparos contra o veículo. Em seguida, os suspeitos atearam fogo no coletivo.

Durante o protesto, a categoria está paralisando os coletivos e se manifestando sobre o ocorrido. “O Sindicato não é polícia. Nosso papel é defender os trabalhadores e cobrar das autoridades que cumpram sua obrigação e garantam segurança para quem está nas ruas trabalhando. Não podemos aceitar que o motorista seja utilizado como instrumento para criminosos enviarem recados ou resolverem conflitos”, publicou o presidente do sindicato, Roberto Carlos.

Veja também:

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