Estado e Exército assinam termos aditivos para instalação da Escola de Sargentos

Governadora e comandante militar assinaram termo (Divulgação)



O Governo do Estado e o Exé4cito Brasileiro assinaram um termo de aditivos para a construção da Escola de Sargentos em Pernambuco.

O termo foi assinado, na noite de quarta (11), pela governadora Raquel Lyra (PSD) e pelo comandante Militar do Nordeste, Maurílio Miranda Netto Ribeiro.



Foram assinados o 3º e o 4º termos aditivos do acordo de cooperação que existe entre Pernambuco e o Exército Brasileiro para a instalação da escola.



O ato ocorreu logo após a cerimônia em homenagem ao bicentenário da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

"Acabamos de assinar com o General Ribeiro o 3º e o 4º termos aditivos do acordo de cooperação que existe entre o Estado e o governo federal, através do Exército Brasileiro, para fins de instalação da Escola de Sargentos em Pernambuco. já assinaremos a ordem de serviço para a recuperação da PE-27 (Estrada de Aldeia), garantindo infraestrutura viária para a Escola de Sargentos e também para a população em geral que vive nessas cidades. Esses termos assinados têm contrapartida estadual, com ações de infraestrutura, para a construção dos edifícios onde morarão os futuros membros do Exército Brasileiro", afirmou a governadora Raquel Lyra.

O General Ribeiro destacou que a assinatura dos aditivos promove ajustes necessários aos termos acordados em 2022 com o governo estadual. O militar destacou ainda que a parceria entre Estado e Exército tem sido muito exitosa.



“O Governo do Estado tem sido um parceiro de primeira hora. Esses alinhamentos dos cronogramas permitem que a gente siga aprimorando cada vez mais o planejamento para a construção da escola, para ser realmente um equipamento militar de excelência na formação dos sargentos, mas que também possa ser um empreendimento que traga o maior número de benefícios econômicos, sociais, científicos, tecnológicos para a sociedade pernambucana e para a sociedade nordestina”, disse.



Acordo

O Exército está na fase de elaboração dos projetos do conjunto principal da Escola de Sargentos.



"Existem muitos desafios a serem superados, mas também muitos desafios já foram superados. Acreditamos que com a força do estado de Pernambuco no conjunto das instituições, a gente terá condições de superar os desafios para que essa Escola de Sargentos se torne uma realidade em 2034, que está previsto no cronograma”, pontuou.



A restauração da PE-027, mais conhecida como Estrada de Aldeia, integra um pacote de intervenções em rodovias estaduais executado pelo programa PE na Estrada, e beneficiará diretamente cerca de 500 mil de pessoas não só de Camaragibe, onde a estrada fica localizada, mas também dos municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Paudalho e São Lourenço da Mata.



A revitalização da estrada deve gerar benefícios diretos à Escola de Sargentos, que será instalada na região.

O projeto

A Escola de Sargentos é um projeto avaliado em R$ 1,74 bilhão em investimentos, capaz de gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. Por ano, serão injetados R$ 250 milhões em Pernambuco só pela folha de salário dos militares da escola.