Castramóvel abre 1.354 vagas gratuitas para castração de cães e gatos no Recife em setembro

A unidade itinerante percorrerá diferentes localidades da cidade (Foto: Vanessa Alcântara/PCR)

Estão abertas as inscrições gratuitas para a castração de cães e gatos pelo Castramóvel durante o mês de setembro. A Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais (SEDA), está oferecendo 1.354 vagas.

A unidade itinerante percorrerá diferentes localidades da cidade, ampliando o acesso da população a serviços de cuidado e bem-estar animal. O agendamento está aberto e deve ser realizado pelo aplicativo ou pelo site do Conecta Recife (https://conecta.recife.pe.gov.br/)

A programação começa com duas ações especiais. Entre os dias 3 e 6 de setembro, o Castramóvel estará no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro. Já no dia 7 de setembro, a ação será realizada na Praça da Academia da Cidade da UR 05, no Ibura, localizada na Rua Doutor Otávio de Moraes Vasconcelos, próximo à Assembleia de Deus e à Igreja Universal.

A partir do dia 11 de setembro, a programação regular segue, na Praça Heróis da Restauração, no Caçote. No dia 12, o serviço estará na Escola Municipal Ibura de Baixo. A agenda continua no dia 18, no Projeto Social Constelação Mangueira, na Mangueira; no dia 19, na Escola Municipal Campina do Barreto; e no dia 25, na Casa da Comunidade da Linha do Tiro.

Na última semana do mês, o Castramóvel segue para a Praça Desenhista Eulino Santos Arruda, no Arruda, no dia 28; no Núcleo de Base Amigos da Comunidade, em Água Fria, no dia 29; e na Casa da Comunidade do Jiquiá, no dia 30.

Para realizar a cirurgia, os animais devem atender aos critérios estabelecidos pela equipe veterinária. Os cães precisam ter entre seis meses e sete anos de idade, pesar até 20 quilos e estar em boas condições de saúde. As fêmeas não podem estar gestantes nem no cio. Já os gatos devem ter entre quatro meses e sete anos completos, sem restrição de peso, e as fêmeas também não podem estar prenhas ou no cio. Todos os animais passam por avaliação clínica antes do procedimento.

O Castramóvel integra as políticas públicas da Prefeitura do Recife voltadas à proteção, defesa e bem-estar dos animais, levando serviços gratuitos para diferentes regiões da cidade e contribuindo para a promoção da guarda responsável e o controle populacional de cães e gatos.

