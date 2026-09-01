Polícia Federal cumpre mandados em seis municípios de Pernambuco na Operação Vicinitas

Objetivo da operação é desarticular uma quadrilha suspeita de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Foram efetuadas 23 prisões temporárias e emitidos 26 mandados de busca e apreensão

Organização criminosa movimentou mais de R$ 100 milhões entre os anos de 2025 e 2026 (Foto: Polícia Federal/ Divulgação)

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em seis municípios de Pernambuco pela Polícia Federal na Operação Vicinitas, que tem o objetivo de desarticular uma quadrilha suspeita de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Nesta terça-feira, foram efetuadas 23 prisões temporárias também nos estados de Sergipe, Bahia e Paraíba. Mais de R$ 100 milhões foram movimentados pelo grupo entre os anos de 2025 e 2026.

Em Pernambuco, as ações ocorreram nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Cabrobó, Arcoverde, Belém do São Francisco, Petrolina e Carnaubeira da Penha. Nos quatro estados, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

A investigação começou em julho de 2025, quando três pessoas foram rpesas em flagrante com cerca de 110 kg de maconha no município de Frei Paulo, em Sergipe. Com o avanço das diligências, foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro por meio da ocultação e dissimulação de verbas de atividades ilícitas e depósitos fracionados, além de patrimônio incompatível com a renda de um dos investigados.

A operação foi deflagrada no âmbito de Sergipe pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SE), com apoio do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (DENARC), do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE/SE), da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM), do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE), do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais da Polícia Penal (GOPE) e do Núcleo de Garantias do Tribunal de Justiça (TJ/SE). Nos demais estados, houve participação da FICCO/PE, da FICCO/PB e da FICCO/BA.

Em Sergipe, a ação ocorreu nos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras e Barra dos Coqueiros, além de Senhor do Bonfim na Bahia e Cabedelo na Paraíba.