Motorista sofre traumatismo craniano após agressão no terminal de Pau Amarelo

De acordo com o sindicato da categoria, a confusão foi motivada por uma briga de trânsito

Terminal de Pau Amarelo, em Paulista, no Grande Recife (Reprodução/Google Street View)

Um motorista de ônibus, de 47 anos, foi espancado por seis homens no Terminal de Pau Amarelo, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o profissional chegou a desmaiar ao ser agredido com socos e chutes, que resultou em um traumatismo craniano.

Segundo o sindicato da categoria, a confusão foi motivada por uma briga de trânsito, após um motociclista acusar o motorista do ônibus de trancá-lo na via. Inicialmente, ele apedrejou o para-brisa do coletivo, sem vítimas. Em seguida, ao chegar ao terminal da linha Pau Amarelo/Recife, o condutor foi espancado pelo agressor e mais cinco homens.

Através de nota, o Grande Recife Consórcio de Transporte repudiou as agressões e afirmou que se reuniu, nesta quarta-feira (26), com representantes do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE) para tratar do caso e discutir medidas que contribuam para garantir mais tranquilidade e segurança aos profissionais que atuam diariamente na operação do sistema de transporte público.

O Grande Recife também afirmou que foram iniciadas tratativas com a Secretaria de Defesa Social (SDS), para reforçar ações preventivas relacionadas a situações de violência envolvendo trabalhadores e usuários do transporte público. "Serão criados canais internos de comunicação direta com o CTM para o recebimento e o mapeamento de denúncias específicas de agressões contra motoristas. As empresas operadoras passarão a ter a obrigação expressa de comunicar formalmente qualquer situação dessa natureza, permitindo que os casos sejam registrados, acompanhados e encaminhados aos órgãos responsáveis", diz o comunicado.