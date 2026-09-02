Motorista de ônibus vítima de incêndio sofreu queimaduras no rosto, cabelos e mão, diz SINTRO-PE

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do sindicato repudiou ato de violência contra o coletivo e avaliou o episódio como "absurdo"

Ônibus foi alvo de tiros e incêndio após motorista ser feito refém em Olinda (Reprodução/Redes Sociais)

O motorista incendiado dentro de um ônibus da linha 825 – Jardim Brasil/Joana Bezerra, na madrugada desta quarta-feira (2), na Vila Popular, em Olinda, Grande Recife sofreu queimaduras em diferentes partes do corpo, segundo Roberto Carlos, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (SINTRO-PE). Segundo o sindicato, o motorista teve “cabelos, rosto e mão atingidos pelo fogo”.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do sindicato repudiou ato de violência contra o coletivo e avaliou o episódio como "absurdo", destacando que o condutor foi utilizado para "dar recado a alguém".

Segundo Roberto Carlos disse, o motorista do veículo foi abordado por indivíduos que o obrigaram a sair do terminal e seguir até um determinado local, onde jogaram gasolina no ônibus sem que a vítima tivesse tempo de sair.

Em resposta ao ato de vandalismo, os ônibus das linhas Jardim Brasil I e II terão seu funcionamento paralisados nesta quarta-feira (2). De acordo com o presidente do SINTRO-PE, os condutores das linhas estão com medo que o episódio aconteça novamente.



Entenda o caso

O ônibus foi alvo de disparos de arma de fogo e incendiado na madrugada desta quarta-feira (2). Durante a ação, o motorista do coletivo teria sido feito refém.

O ônibus operava a linha Jardim Brasil/Joana Bezerra quando homens armados chegaram ao local e efetuaram vários tiros contra o veículo. Em seguida, os suspeitos atearam fogo no coletivo.

As chamas foram parcialmente controladas por moradores, que utilizaram baldes de água até a chegada do atendimento. Populares informaram que o motorista teria sido socorrido e levado para uma unidade hospitalar. Não há, até o momento, informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito para investigar o incêndio e as demais circunstâncias do ataque ao transporte público. A corporação informou que o caso está sendo apurado.