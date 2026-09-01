Motorista perde controle de carro e fica preso às ferragens após colisão perto do Aeroporto do Recife

Homem de 24 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado pelo Samu ao Hospital da Restauração

Acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (1º) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motorista de 24 anos perdeu o controle do veículo que dirigia e colidiu com a mureta do viaduto próximo ao Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital. O acidente aconteceu por volta das 4h desta terça-feira (1º), na Avenida Mascarenhas de Moraes, próximo à Praça Ministro Salgado Filho.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado durante a madrugada para atender a uma colisão de veículo com vítima presa às ferragens, na Praça Ministro Salgado Filho, no sentido Prazeres.

Três viaturas foram enviadas ao local: uma de comando operacional, uma de resgate e uma de salvamento. Enquanto a equipe de resgate realizava o atendimento, os bombeiros da equipe de salvamento utilizaram ferramentas específicas de desencarceramento para remover as ferragens e possibilitar a retirada segura da vítima.

O homem foi retirado do veículo e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Restauração (HR), no Derby.

De acordo com familiares, o motorista teria perdido o controle do veículo ao perceber que estaria sendo vítima de uma tentativa de assalto.