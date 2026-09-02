Coletivo da linha Jardim Brasil/Joana Bezerra foi atacado na madrugada desta quarta-feira (2), na Vila Popular, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife; motorista ficou ferido

Ônibus é alvo de tiros e incêndio após motorista ser feito refém em Olinda (Reproduçao/Instagram)

Um ônibus do transporte público foi alvo de disparos de arma de fogo e incendiado na madrugada desta quarta-feira (2), na Vila Popular, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Durante a ação, o motorista do coletivo teria sido feito refém e ficou ferido.

O ônibus operava a linha Jardim Brasil/Joana Bezerra quando homens armados chegaram ao local e efetuaram vários tiros contra o veículo. Em seguida, os suspeitos atearam fogo no coletivo.

As chamas foram parcialmente controladas por moradores, que utilizaram baldes de água até a chegada do atendimento. Populares informaram que o motorista teria sido socorrido e levado para uma unidade hospitalar. Não há, até o momento, informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito para investigar o incêndio e as demais circunstâncias do ataque ao transporte público. A corporação informou que o caso está sendo apurado.

O diz o Sintro-PE



Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de

Pernambuco manifestou seu repúdio a qualquer ato de violência contra trabalhadores do transporte coletivo, diante do grave episódio envolvendo um motorista da linha 825 - Jardim Brasil / Joana Bezerra às 4h45 da manhã.



Segundo informações recebidas, o motorista teria sido feito de refém no Terminal de Jardim Brasil I e, posteriormente, obrigado a descer do ônibus na Vila Popular, sob ameaça de que o coletivo seria incendiado.



Após o ocorrido, o profissional registrou a ocorrência junto às autoridades e recebeu atendimento médico no Hapvida, nos Bultrins.



Devido a gravidade do ocorrido, as linhas 821, 822, 823, 824, 825 e 884, que atendem a região de Jardim Brasil estão paralizadas.



O SINTRO-PE se solidarizou com o trabalhador e cobrou das autoridades providências efetivas para garantir a segurança dos rodoviários e usuários, além da rigorosa apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos.



