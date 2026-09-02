Operação Infestatio foi deflagrada nesta quarta-feira (2) em quatro municípios; investigação aponta atuação de organização criminosa em Água Preta e São José da Coroa Grande

Polícia Civil cumpre 11 mandados contra grupo investigado por tráfico, homicídio e corrupção de menores em PE (Reprodução/PCPE)

Uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, homicídio e corrupção de menores foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, deflagrada na manhã desta quarta-feira (2). Ao todo, foram expedidos 11 mandados judiciais, sendo oito de prisão e três de busca e apreensão domiciliar.

A Operação Infestatio ocorreu nos municípios de Água Preta, Palmares, Tacaimbó e Recife. As ordens foram expedidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Preta.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em julho de 2025, após a identificação da atuação de uma célula criminosa em Água Preta e São José da Coroa Grande, na Mata Sul do estado.

De acordo com as apurações, o grupo tinha uma estrutura organizada e contava com divisão de funções entre os integrantes. A investigação identificou a atuação de líderes, gerentes, responsáveis por pontos de venda de drogas, operadores logísticos e traficantes.

Os levantamentos também apontaram a participação de adolescentes nas atividades criminosas. Ainda conforme a polícia, integrantes do grupo praticavam atos de violência para manter o domínio territorial e estabelecer regras dentro da organização.

