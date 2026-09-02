Motociclista morre em acidente com caminhão na BR-408 em Tracunhaém

De acordo com a PRF, a suspeita é de que a motocicleta tenha parado na rodovia para sair da pista quando ocorreu a colisão

Veículos envolvidos no acidente (Foto: Divulgação/PRF)

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta resultou na morte de um homem de 25 anos, na tarde desta terça-feira (1), no km 50,5 da BR-408, em Tracunhaém, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão teria colidido na traseira da motocicleta. “A suspeita é de que a moto parou na rodovia para sair da pista, quando ocorreu a colisão”, informou a corporação.

Com o impacto, o motociclista foi arrastado e ficou ferido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Otávio de Freitas, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal. Ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.