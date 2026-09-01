Dois ônibus colidem na Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife

Acidente aconteceu no cruzamento da Rua do Sol com a Avenida Guararapes; ainda não há informações sobre vítimas

Corpo de Bombeiros e PM estão no local (Foto: Cortesia)

Dois ônibus se chocaram na manhã desta terça-feira (1º), na Ponte Duarte Coelho, no cruzamento da Rua do Sol com a Avenida Guararapes, no Centro do Recife.

Um dos veículos é um ônibus opcional que faz a linha para o Curado, operada pela empresa Borborema.

Ainda não há informações sobre possíveis vítimas. O Corpo de Bombeiros enviou seis viaturas, sendo uma de salvamento, duas de resgate, uma viatura de comando operacional e duas motos de resgate. De acordo com a coorporação a ocorrência está em andamento. A Polícia Militar de Pernambuco também está no local.

O trânsito na região está lento devido ao acidente.

*matéria em atualização