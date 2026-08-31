Acidente entre caminhão e ônibus de TFD deixa seis feridos em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco
Vítimas estavam no ônibus e seguiam para Caruaru para tratamento de saúde; colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (31), na BR-232
Publicado: 31/08/2026 às 16:30
Motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal (Foto: Divulgação/PRF)
Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (31), no km 176,6 da BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, envolvendo um caminhão e um ônibus do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), deixou seis pessoas feridas.
Todos os feridos estavam no ônibus e seguiam de Belo Jardim para Caruaru para tratamento de saúde.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que um caminhão estivesse no acostamento da rodovia e, ao cruzar a pista para acessar uma via local, tenha colidido transversalmente com o ônibus do TFD, que trafegava pela rodovia.
Ainda segundo a corporação, os feridos foram encaminhados para o Hospital de Belo Jardim.
“Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal”, informou a PRF".
Acidente com transporte TFD
No final de julho deste ano, um acidente entre um caminhão e uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia deixou sete pessoas mortas. O acidente ocorreu na PE-360, entre as cidades de Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.
Segundo as primeiras informações, nove pessoas estavam na van. As vítimas fatais eram ocupantes do veículo e o motorista do caminhão.