Acidente entre caminhão e ônibus de TFD deixa seis feridos em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco

Vítimas estavam no ônibus e seguiam para Caruaru para tratamento de saúde; colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (31), na BR-232

Motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal (Foto: Divulgação/PRF)

Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (31), no km 176,6 da BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, envolvendo um caminhão e um ônibus do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), deixou seis pessoas feridas.

Todos os feridos estavam no ônibus e seguiam de Belo Jardim para Caruaru para tratamento de saúde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que um caminhão estivesse no acostamento da rodovia e, ao cruzar a pista para acessar uma via local, tenha colidido transversalmente com o ônibus do TFD, que trafegava pela rodovia.

Ainda segundo a corporação, os feridos foram encaminhados para o Hospital de Belo Jardim.

“Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal”, informou a PRF".

Acidente com transporte TFD

No final de julho deste ano, um acidente entre um caminhão e uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia deixou sete pessoas mortas. O acidente ocorreu na PE-360, entre as cidades de Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.

Segundo as primeiras informações, nove pessoas estavam na van. As vítimas fatais eram ocupantes do veículo e o motorista do caminhão.