Homem morre atropelado por carreta enquanto ajudava vítima de acidente na BR-232
Motociclista de 50 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local; motorista da carreta fugiu
Publicado: 01/09/2026 às 09:13
Carro saiu da pista e atingiu rochas às margens da rodovia (Foto: Divulgação/PRF)
Um homem morreu após ser atropelado por uma carreta no km 62 da BR-232, em Pombos, no Agreste de Pernambuco, no sentido Recife, no final da Serra das Russas. O acidente aconteceu no início da noite desta segunda-feira (31).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro saiu da pista e atingiu rochas às margens da rodovia. Ninguém ficou ferido. Na sequência, o condutor de uma motocicleta parou para ajudar e acabou sendo atropelado por uma carreta, cujo motorista deixou o local.
O motociclista, de 50 anos, não resistiu e morreu no local. O motorista da carreta não foi localizado.
O condutor do carro envolvido no primeiro acidente realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal.
Após os trabalhos de perícia realizados pelo Instituto de Criminalística (IC), o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
A Polícia Civil vai investigar o caso.