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Pernambucanos ficam em segundo lugar em competição de design de barcos com 27 equipes do Brasil e do Peru

Navícula Boat Design disputou o Duna 2026, em Santa Catarina, com dois rebocadores construídos pelos estudantes

João Tavares

Publicado: 01/09/2026 às 11:57

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Equipe Navícula Boat Design da UFPE/Divulgação/UFPE

Equipe Navícula Boat Design da UFPE (Divulgação/UFPE)

Uma equipe da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) conquistou o 2º lugar na classificação geral do Desafio Universitário de NautiDesign (Duna) 2026, competição que reuniu 27 equipes de universidades do Brasil e do Peru. O projeto de extensão Navícula Boat Design, ligado ao curso de Engenharia Naval da UFPE, participou do evento com dois rebocadores rádio controlados.

Realizado entre os dias 19 e 22 de agosto, em Joinville (SC), o Duna é organizado pelo curso de Engenharia Naval da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Durante a competição, as equipes precisam projetar e construir embarcações em escala reduzida, que são avaliadas em diferentes provas de projeto, pilotagem e força.

Rebocador da UFPE conquistou dois primeiros lugares

O rebocador Luiz Gonzaga foi o destaque da equipe pernambucana. A embarcação conquistou o 1º lugar na Prova de Projeto e também o 1º lugar na Prova de Pilotagem, nas modalidades de avanço à vante e à ré. O barco ainda ficou em 2º lugar na Prova de Força, resultado que garantiu à Navícula o segundo lugar na classificação geral.

Já o segundo rebocador da equipe, batizado de Maria Bonita, conquistou o 2º lugar na Prova de Pilotagem e terminou a competição na 11ª colocação geral.

A equipe foi formada por estudantes de Engenharia Naval, Engenharia Eletrônica e Engenharia Mecânica, divididos entre os grupos responsáveis pelos sistemas naval, mecânico e eletrônico e as equipes de comando de cada embarcação.

O projeto teve orientação do professor César Augusto Salhua Moreno, do curso de Engenharia Naval, ligado ao Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE.

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Barcos foram construídos pelos estudantes

Os dois rebocadores foram desenvolvidos e construídos pelos próprios integrantes da Navícula. Os cascos utilizaram estruturas de poliácido láctico (PLA), produzidas por impressão 3D, posteriormente reforçadas com resina poliéster e fibra de vidro.

As embarcações também receberam sistemas de propulsão desenvolvidos pela equipe, com duas hélices do tipo Kaplan com tubulão, acionadas por motor elétrico e conectadas a caixas de redução com engrenagens metálicas.

A parte eletrônica contou com placas de circuito impresso impermeabilizadas, projetadas pelos estudantes e produzidas com uma máquina de prototipagem instalada no Laboratório de Inovações em Micro-ondas (LIM) do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFPE. As hélices e os lemes também foram projetados e fabricados com impressão 3D.

O acabamento dos barcos recebeu temáticas nordestinas e foi realizado pelo grupo de extensão Gravura, do Departamento de Artes da UFPE, sob orientação da professora Ana Lisboa.

Experiência além da competição

O projeto Navícula Boat Design tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência próxima à realidade profissional, envolvendo trabalho em equipe, planejamento, resolução de problemas de engenharia, construção e testes de embarcações, além da gestão de recursos e busca por parcerias.

Além do apoio da Reitoria da UFPE e do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), a equipe contou com o patrocínio e apoio de empresas pernambucanas, entre elas o Estaleiro de Lanchas NXBoats, a VIP Industrial e a MF Representações.

nautidesign , Recife , ufpe
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