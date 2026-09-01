Pernambucanos ficam em segundo lugar em competição de design de barcos com 27 equipes do Brasil e do Peru

Equipe Navícula Boat Design da UFPE (Divulgação/UFPE)

Uma equipe da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) conquistou o 2º lugar na classificação geral do Desafio Universitário de NautiDesign (Duna) 2026, competição que reuniu 27 equipes de universidades do Brasil e do Peru. O projeto de extensão Navícula Boat Design, ligado ao curso de Engenharia Naval da UFPE, participou do evento com dois rebocadores rádio controlados.

Realizado entre os dias 19 e 22 de agosto, em Joinville (SC), o Duna é organizado pelo curso de Engenharia Naval da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Durante a competição, as equipes precisam projetar e construir embarcações em escala reduzida, que são avaliadas em diferentes provas de projeto, pilotagem e força.

Rebocador da UFPE conquistou dois primeiros lugares

O rebocador Luiz Gonzaga foi o destaque da equipe pernambucana. A embarcação conquistou o 1º lugar na Prova de Projeto e também o 1º lugar na Prova de Pilotagem, nas modalidades de avanço à vante e à ré. O barco ainda ficou em 2º lugar na Prova de Força, resultado que garantiu à Navícula o segundo lugar na classificação geral.

Já o segundo rebocador da equipe, batizado de Maria Bonita, conquistou o 2º lugar na Prova de Pilotagem e terminou a competição na 11ª colocação geral.

A equipe foi formada por estudantes de Engenharia Naval, Engenharia Eletrônica e Engenharia Mecânica, divididos entre os grupos responsáveis pelos sistemas naval, mecânico e eletrônico e as equipes de comando de cada embarcação.

O projeto teve orientação do professor César Augusto Salhua Moreno, do curso de Engenharia Naval, ligado ao Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE.

Barcos foram construídos pelos estudantes

Os dois rebocadores foram desenvolvidos e construídos pelos próprios integrantes da Navícula. Os cascos utilizaram estruturas de poliácido láctico (PLA), produzidas por impressão 3D, posteriormente reforçadas com resina poliéster e fibra de vidro.

As embarcações também receberam sistemas de propulsão desenvolvidos pela equipe, com duas hélices do tipo Kaplan com tubulão, acionadas por motor elétrico e conectadas a caixas de redução com engrenagens metálicas.

A parte eletrônica contou com placas de circuito impresso impermeabilizadas, projetadas pelos estudantes e produzidas com uma máquina de prototipagem instalada no Laboratório de Inovações em Micro-ondas (LIM) do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFPE. As hélices e os lemes também foram projetados e fabricados com impressão 3D.

O acabamento dos barcos recebeu temáticas nordestinas e foi realizado pelo grupo de extensão Gravura, do Departamento de Artes da UFPE, sob orientação da professora Ana Lisboa.

Experiência além da competição

O projeto Navícula Boat Design tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência próxima à realidade profissional, envolvendo trabalho em equipe, planejamento, resolução de problemas de engenharia, construção e testes de embarcações, além da gestão de recursos e busca por parcerias.

Além do apoio da Reitoria da UFPE e do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), a equipe contou com o patrocínio e apoio de empresas pernambucanas, entre elas o Estaleiro de Lanchas NXBoats, a VIP Industrial e a MF Representações.

