Praça da Palestina será reinaugurada neste sábado em Boa Viagem, no Recife

Espaço foi inaugurado originalmente em 2022 e, segundo organizadores, passou por vandalismo e teve a placa retirada

Inauguração da Praça da Palestina, em 2022 (Aliança Palestina Recife/ Divulgação)

A Praça da Palestina, localizada no cruzamento entre as ruas Ana Camelo da Silva e José Aderval Chaves, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, será reinaugurada neste sábado (5), a partir das 9h. O espaço foi inaugurado originalmente em 2022 e, segundo a Aliança Palestina Recife, passou por atos de vandalismo após a inauguração.

A programação da reinauguração terá atividades de celebração e manifestação de solidariedade ao povo palestino. Entre as ações previstas está uma atividade lúdica de empinar pipas, apresentada pelos organizadores como um ato simbólico.

Praça homenageia comunidade palestina do Recife

Segundo André Frej, coordenador de Relações Institucionais da Aliança Palestina Recife, a praça surgiu a partir de uma demanda apresentada em uma audiência pública realizada na Câmara Municipal do Recife, que marcou os 60 anos da Nakba, termo utilizado para se referir ao deslocamento em massa de palestinos durante a criação do Estado de Israel, em 1948.

“A Praça da Palestina tinha como pano de fundo homenagear essa comunidade palestina aqui do Recife”, afirmou André.

De acordo com ele, o Recife abriga a segunda maior comunidade palestina do Brasil, atrás apenas de Foz do Iguaçu. A praça foi criada por meio de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal.

Reinauguração marca recuperação do espaço

André conta que, após a inauguração, a praça sofreu vandalismo e a placa que identificava o local como Praça da Palestina foi retirada. Posteriormente, segundo ele, os organizadores buscaram a revitalização do espaço junto à Prefeitura do Recife.

“Esse ato de reinauguração é justamente para marcar essa situação que aconteceu, essa vandalização, e marcar também a solidariedade ao povo palestino”, explicou.

Ainda segundo o coordenador, durante o processo de organização da reinauguração, os integrantes da Aliança Palestina Recife perceberam que o espaço havia recebido outro nome. Após a mobilização, a identificação original da praça foi restabelecida.