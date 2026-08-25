UFPE está entre as mil melhores universidades do mundo e ocupa 13ª posição no Brasil

Segundo o Ranking de Xangai, uma das classificações universitárias mais influentes do mundo, a UFPE é a 13ª melhor universidade do Brasil, empatada com a Universidade Federal do Ceará (UFC)

Com relação às instituições de ensino superior da América Latina, a UFPE subiu uma posição, ocupando atualmente a 20ª colocação. (Foto: Divulgação/UFPE)

Considerada uma das classificações universitárias mais influentes do mundo, a edição 2026 do Academic Ranking of World Universities (ARWU), conhecida como Ranking de Xangai, aponta que a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) subiu de posição no cenário nacional e se manteve entre as 1 mil melhores universidades do mundo.

De acordo com o Ranking de Xangai, divulgado no sábado (15), a UFPE é a 13ª melhor universidade do Brasil, empatada com a Universidade Federal do Ceará (UFC). Esse colocação representa uma melhora no cenário nacional em relação ao ano passado, no qual a instituição dividia a 14ª colocação com outras quatro instituições.

Já em comparação ao cenário internacional, a UFPE se manteve na faixa 901–1000 do Ranking de Xangai.

Com relação às instituições de ensino superior da América Latina, a UFPE subiu uma posição, ocupando atualmente a 20ª colocação.

Em relação ao ano passado, também houve melhora entre as instituições federais de ensino superior (Ifes), com a UFPE passando da 11ª para a 10ª melhor do Brasil.

Melhor universidades do Brasil

De acordo com o Ranking de Xangai, a Universidade de São Paulo (USP) se manteve como a melhor instituição de ensino superior do Brasil e da América Latina. Dentro do cenário mundial, a USP está entre as 150 melhores.

Fechando o top-3 do Brasil, estão a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ao todo, 14 universidades brasileiras estão entre as 1 mil melhores do mundo.

Ranking mundial

No cenário internacional, as universidades norte-americanas continuam dominando o topo do ranking, com Harvard mantendo na liderança, seguida por Stanford e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

O que é o Ranking de Xangai

Criado em 2003 pela consultoria independente Shanghai Ranking Consultancy, o Ranking Acadêmico das Universidades Mundiais (ARWU) foi publicado pela primeira vez pelo Centro para Universidades de Classe Mundial (CWCU), da Escola de Pós-Graduação em Educação (antigo Instituto de Ensino Superior) da Universidade Jiao Tong de Xangai, China.

O ARWU utiliza seis indicadores objetivos para classificar universidades de todo o mundo, incluindo: o número de ex-alunos e membros do corpo docente ganhadores de Prêmios Nobel e Medalhas Fields; o número de pesquisadores altamente citados selecionados pela Clarivate; o número de artigos publicados nas revistas “Nature” e “Science”; o número de artigos indexados no “Science Citation Index Expanded” e no “Social Sciences Citation Index” da “Web of Science”; e o desempenho per capita da universidade.

Anualmente, segundo a ARWU, mais de 2.500 universidades são avaliadas, sendo divulgada a classificação das 1.000 melhores.

