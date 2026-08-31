° / °
Vida Urbana
Susto

Árvore cai na Rua do Riachuelo e interrompe trânsito, no Recife

Um fiteiro foi derrubado pelos fios que o tronco puxou e linhas de ônibus precisaram mudar de trajeto

Diario de Pernambuco

Publicado: 31/08/2026 às 19:44

Seguir no Google News

Rua ficou bloqueada no sentido cidade-subúrbio/Weslly Gomes/ DP Foto

Rua ficou bloqueada no sentido cidade-subúrbio (Weslly Gomes/ DP Foto)

Um tronco de uma árvore caiu na Rua do Riachuelo, Centro do Recife, na noite desta segunda-feira. O trânsito foi interrompido e o trajeto dos ônibus que passam na via foi desviado para a Avenida Visconde de Suassuna.

A queda puxou a fiação dos postes a provocou a derrubada de um fiteiro localizado ao lado de uma parada de ônibus. Não houve feridos. O tronco principal da árvore não caiu, mas apenas uma ramificação de grossa espessura com galhos e folhas.

Veja também:

Cai , Derruba , poste , Recife , rua , trânsito
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP