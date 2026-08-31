Árvore cai na Rua do Riachuelo e interrompe trânsito, no Recife

Um fiteiro foi derrubado pelos fios que o tronco puxou e linhas de ônibus precisaram mudar de trajeto

Rua ficou bloqueada no sentido cidade-subúrbio (Weslly Gomes/ DP Foto)

Um tronco de uma árvore caiu na Rua do Riachuelo, Centro do Recife, na noite desta segunda-feira. O trânsito foi interrompido e o trajeto dos ônibus que passam na via foi desviado para a Avenida Visconde de Suassuna.

A queda puxou a fiação dos postes a provocou a derrubada de um fiteiro localizado ao lado de uma parada de ônibus. Não houve feridos. O tronco principal da árvore não caiu, mas apenas uma ramificação de grossa espessura com galhos e folhas.