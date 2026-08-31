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Pernambuco entra no alerta de baixa umidade do Inmet

Estado aparece entre as 11 unidades federativas sob aviso amarelo de perigo por tempo seco, com umidade relativa podendo cair a até 20%

Nilton Vilanova

Publicado: 31/08/2026 às 15:17

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Ministério da Saúde orienta a população a beber bastante água, evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h/Ed Alves/CB/DA.Press

Ministério da Saúde orienta a população a beber bastante água, evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h (Ed Alves/CB/DA.Press)

Pernambuco está entre os estados incluídos no aviso amarelo de perigo potencial emitido nesta segunda-feira (31) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) por causa da baixa umidade do ar. O alerta, que também abrange Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí e São Paulo, indica que a umidade relativa pode variar entre 30% e 20% nessas áreas, faixa que já traz risco à saúde e de incêndios florestais, segundo o Ministério da Saúde. 

Para o litoral Leste do Nordeste, a previsão do Inmet é de pancadas de chuva isoladas nesta segunda, também atingindo parte do Agreste desses estados. Do Agreste ao Sertão, a previsão é de céu com poucas nuvens, sem chuva prevista, quadro que se repete em parte do interior do Nordeste.

Ainda segundo o boletim, as temperaturas seguem em elevação no interior nordestino, com máxima de até 39°C prevista para Teresina e mínima de 21°C esperada em Salvador e Maceió, as capitais mais amenas da região nesta semana.

Em recomendações gerais válidas para quem está sob o alerta de baixa umidade, o Inmet e o Ministério da Saúde orientam beber bastante água, evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h, procurar atendimento médico em caso de problemas respiratórios e evitar banhos muito quentes.

Veja também:

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