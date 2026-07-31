Inmet emite alerta de vendaval para Pernambuco

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar da intensidade, o risco de queda de galhos de árvores é considerado baixo

Ventos podem chegar a 60km (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Pernambuco está sob risco de vendaval com ventos entre 40 e 60 km/h neste sábado (1°), segundo publicou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (31).

Ainda de acordo com o Inmet, o grau de severidade do fenômeno é de perigo potencial. O aviso tem validade para todo o sábado (1°).

O órgão orienta, em caso de rajadas de vento, que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



A previsão do tempo divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para o fim de semana é de tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada pela manhã e à noite com intensidade fraca.

Relembre

Esta é a segunda vez em menos de 15 dias que Pernambuco recebe alerta de vendaval. No último dia 18 de julho, a corporação chegou a renovar o alerta por mais de 24h.

