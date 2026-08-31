Confira a previsão do tempo em Pernambuco nesta segunda-feira (31)
Veja a previsão do tempo no Grande Recife, na Mata Norte, Mata Sul, no Agreste e no Sertão de Pernambuco
Publicado: 31/08/2026 às 12:04
Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)
A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para esta segunda-feira (31) é de chuva fraca a moderada ao longo do dia na Região Metropolitana do Recife (RMR), na Mata Norte e na Mata Sul. No Agreste, a previsão é de chuva com intensidade fraca ao longo do dia.
Confira a previsão do tempo para cada sub-região de Pernambuco a seguir:
Região Metropolitana do Recife
Com previsão de tempo parcialmente nublado, a Região Metropolitana do Recife terá pancadas de chuva rápida de intensidade fraca a moderada durante a noite. A temperatura máxima pode chegar a 30 °C, e a mínima, a 22 °C.
Mata Norte
Com previsão de tempo parcialmente nublado, a agência prevê chuva rápida de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura máxima pode chegar a 30 °C, e a mínima, a 19 °C.
Mata Sul
A agência prevê chuva de intensidade fraca a moderada na Mata Sul ao longo do dia, que promete ser parcialmente nublado. A temperatura máxima pode atingir 30 °C, com mínima de 19 °C.
Agreste
O Agreste pernambucano terá dia parcialmente nublado, com chuva de intensidade fraca ao longo do período. A temperatura varia entre 16 °C e 31 °C.
Sertão
Com céu parcialmente nublado, a agência não prevê chuva para o Sertão. A temperatura varia de 16 °C a 34 °C.
Fim de semana de chuva em Pernambuco
No sábado (29), o Grande Recife e a Zona da Mata registraram chuva fraca, rápida e em áreas isoladas. Já no domingo (30), houve chuva fraca a moderada ao longo do dia no Grande Recife, na Mata Norte e na Mata Sul. No Agreste, houve registro de chuva com intensidade fraca ao longo do dia.