Confira a previsão do tempo em Pernambuco nesta segunda-feira (31)

Veja a previsão do tempo no Grande Recife, na Mata Norte, Mata Sul, no Agreste e no Sertão de Pernambuco

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para esta segunda-feira (31) é de chuva fraca a moderada ao longo do dia na Região Metropolitana do Recife (RMR), na Mata Norte e na Mata Sul. No Agreste, a previsão é de chuva com intensidade fraca ao longo do dia.

Confira a previsão do tempo para cada sub-região de Pernambuco a seguir:

Região Metropolitana do Recife

Com previsão de tempo parcialmente nublado, a Região Metropolitana do Recife terá pancadas de chuva rápida de intensidade fraca a moderada durante a noite. A temperatura máxima pode chegar a 30 °C, e a mínima, a 22 °C.

Mata Norte

Com previsão de tempo parcialmente nublado, a agência prevê chuva rápida de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura máxima pode chegar a 30 °C, e a mínima, a 19 °C.

Mata Sul

A agência prevê chuva de intensidade fraca a moderada na Mata Sul ao longo do dia, que promete ser parcialmente nublado. A temperatura máxima pode atingir 30 °C, com mínima de 19 °C.

Agreste

O Agreste pernambucano terá dia parcialmente nublado, com chuva de intensidade fraca ao longo do período. A temperatura varia entre 16 °C e 31 °C.

Sertão

Com céu parcialmente nublado, a agência não prevê chuva para o Sertão. A temperatura varia de 16 °C a 34 °C.

Fim de semana de chuva em Pernambuco

No sábado (29), o Grande Recife e a Zona da Mata registraram chuva fraca, rápida e em áreas isoladas. Já no domingo (30), houve chuva fraca a moderada ao longo do dia no Grande Recife, na Mata Norte e na Mata Sul. No Agreste, houve registro de chuva com intensidade fraca ao longo do dia.