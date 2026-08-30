Confira a previsão do tempo em Pernambuco neste domingo (30)

Veja a previsão do tempo no Grande Recife, na Mata Norte, Mata Sul, no Agreste e no Sertão de Pernambuco

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para este domingo (30) é de chuva fraca a moderada ao longo do dia na Região Metropolitana do Recife (RMR), na Mata Norte e Mata Sul. No Agreste, a previsão é de chuva com intensidade fraca ao longo do dia.

Confira a previsão do tempo para cada sub-região de Pernambuco a seguir.

Grande Recife

Com previsão de tempo parcialmente nublado, a Região Metropolitana do Recife terá pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura máxima pode chegar a 30 °C, e a mínima, a 23 °C.

Mata Norte

A previsão para a sub-região é de pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura máxima pode chegar a 29 °C, e a mínima, a 20 °C.

Mata Sul

A agência prevê chuva de intensidade fraca a moderada na Mata Sul ao longo do dia. A temperatura máxima pode atingir 29 °C, com mínima de 20 °C.

Agreste

O Agreste pernambucano terá dia parcialmente nublado, com chuva de intensidade fraca ao longo do período. A temperatura varia entre 18 °C e 31 °C.

Sertão

Com céu parcialmente nublado, a agência não prevê chuva no Sertão. A temperatura varia de 17 °C a 33 °C.