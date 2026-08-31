Mirtes Renata, mãe de Miguel, se forma em Direito e faz homenagem ao filho

Durante a entrada no evento, Mirtes caminhou acompanhada enquanto segurava a foto do filho em um porta-retrato

Durante a entrada no evento, ao som da canção "Maria, Maria", de Milton Nascimento e Fernando Brant, Mirtes caminhou acompanhada enquanto segurava a foto de Miguel Otávio em um porta-retrato. (Reprodução/Redes Sociais. )

Mirtes Renata Santana, mãe do menino Miguel Otávio, concluiu a graduação em Direito e participou da cerimônia de formatura no sábado (29), no Grande Recife. Durante a entrada no evento, ao som da canção "Maria, Maria", de Milton Nascimento e Fernando Brant, Mirtes caminhou acompanhada enquanto segurava a foto do filho em um porta-retrato.

Ao fundo, no telão do salão, era exibida a mesma imagem de Miguel brincando em uma piscina de bolinhas. Na ocasião, Mirtes esteve acompanhada pela mãe, Marta, pela irmã, Fabiana, e por duas amigas.







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Miguel Otávio morreu aos 5 anos, em 2 de junho de 2020, após cair de um edifício de luxo na área central do Recife. No momento do acidente, a criança estava sob os cuidados da então patroa de Mirtes, Sari Corte Real.

Na época, Mirtes trabalhava como empregada doméstica na residência e havia saído para passear com o cachorro da família. O menino entrou no elevador do prédio para tentar procurar a mãe; contudo, desembarcou no nono andar, de onde caiu de uma altura de 35 metros.

Sari Corte Real foi condenada por abandono de incapaz com resultado de morte, com pena fixada em sete anos de prisão, e responde ao processo em liberdade.