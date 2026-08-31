Prefeitura de Belo Jardim abre inscrições para concurso público

Estão sendo oferecidas 150 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições abrem nesta terça-feira (1º)

Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 4.500,00 mil, de acordo com o cargo (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Belo Jardim realizará o primeiro concurso público de 2026 para preenchimento de 150 vagas imediatas, com oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições estarão abertas de 1º de setembro a 4 de outubro e o edital nº 001/2026 já está publicado. Os interessados podem acessá-lo através do site da realizado do certamente, a Fundação Vale do Piauí (FUNVAPI), no link: (www.funvapi.com.br).

Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 4.500,00 mil, de acordo com o cargo. As taxas são de R$ 78,50 para cargos de nível fundamental; R$ 81,80 para nível médio e R$ 121,80 para nível superior. Os candidatos que atenderem aos critérios previstos no edital poderão solicitar a isenção da taxa entre os dias 1º e 2 de setembro.

Entre as vagas oferecidas estão de Analista Administrativo, Contador, Economista, Assistente Social, Agente Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal e Enfermeiro Ambulatorial.

As provas estão previstas para os dias 18 de outubro e 1º de novembro, conforme o cargo. O edital completo, a relação de cargos, requisitos, conteúdos e demais informações sobre o concurso estão disponíveis no site oficial da banca.

