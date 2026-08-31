Operação aplica R$ 2,6 milhões em multas e embarga mais de 470 hectares de Mata Atlântica desmatadas ilegalmente em PE

Realizada simultaneamente em 17 estados, a Operação Mata Atlântica em Pé 2026 vistoriou 41 municípios de Pernambuco e aplicou 133 autos de infração, além de resgatar 21 aves e apreender maquinários

A operação deste ano contou com fiscalizações e embargo remotos, com identificação das áreas e lavratura dos autos de infração feitos por meio de imagens de satélite (Foto: Divulgação / MPPE)

A Operação Mata Atlântica em Pé 2026, realizada simultaneamente em 17 estados do país, emitiu 133 autos de infração em Pernambuco, que resultaram na aplicação de R$ 2,6 milhões em multas e no embargo de mais de 470 hectares de áreas do bioma desmatadas ilegalmente, o que é equivalente a 660 campos de futebol.

A operação, que teve números do estado divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), vistoriou 41 municípios do Grande Recife, das Zonas da Mata e do Agreste entre os dias 17 e 21 de agosto.

Além dos autos de infrações, foram resgatadas 21 aves e apreendidos maquinários nas áreas vistoriadas, como uma retroescavadeira.

Segundo o MPPE, a maior multa aplicada foi de R$ 200 mil, em Glória do Goitá, na Mata Norte do estado. Já a maior área embargada foi de 31,02 hectares em Maraial, na Mata Sul.

Além das penalidades aplicadas, as áreas desmatadas ilegalmente também sofrem restrições relacionadas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), ao acesso ao crédito rural e a outros instrumentos previstos na legislação ambiental.

Os 41 municípios vistoriados em Pernambuco foram: Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Cabo de Santo Agostinho, Canhotinho, Catende, Chã Grande, Cortês, Cupira, Escada, Feira Nova, Garanhuns, Glória do Goitá, Goiana, Gravatá, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Joaquim Nabuco, Lagoa do Ouro, Lagoa dos Gatos, Maraial, Moreno, Palmares, Passira, Paulista, Paudalho, Pombos, Primavera, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, São João, São Lourenço da Mata, São Vicente Ferrer, Tamandaré, Terezinha, Timbaúba, Vitória de Santo Antão e Xexéu.

Toda a operação no estado foi coordenada pelo MPPE, por meio da Coordenação do Centro de Apoio Operacional (CAO) Meio Ambiente e da 1ª Regional do Núcleo de Proteção Especializada do Meio Ambiente (Nupema), e contou com a parceria da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma).

Além desses órgãos, a operação passou a contar também com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), do Grupo Tático Aéreo (GTA) e da Polícia Federal.

Novidade nas vistorias

De acordo com o MPPE, além das atuações em campo, a operação deste ano contou com fiscalizações e embargo remotos. Ou seja, a identificação das áreas e lavratura dos autos de infração também foram feitas por meio de imagens de satélite das plataformas Mapbiomas e Brasil Mais, sem necessidade de ir ao local do fato.

Essa nova forma de fiscalização resultou no embargo de uma área de cerca de 182 hectares. Além disso, o emprego de drones e helicópteros também complementaram as inspeções de campo, algo que aumentou a precisão das fiscalizações e reduziu o tempo de resposta das equipes.

Números nacionais

Em todo o Brasil, a Operação Mata Atlântica em Pé 2026 fiscalizou 1.520 alertas de desmatamento emitidos pelo sistema de monitoramento do MapBiomas, constatando 8.370,28 hectares de desmatamento ilegal nos 17 estados inseridos no bioma Mata Atlântica.

As ações de fiscalização, que foram realizadas em 10 dias, já resultaram na aplicação de aproximadamente R$ 100.031.473 em multas, com redução de 14% em relação à edição anterior da operação.

Esses números foram apresentados durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta (28), no Centro Universitário Dom Helder, em Belo Horizonte (MG), marcando a abertura do Seminário 20 anos da Lei da Mata Atlântica.

Assim como nas edições anteriores, neste ano participaram da operação todos os estados abrangidos pelo bioma, como: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Toda a operação nacional é realizada pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com o apoio da Fundação SOS Mata Atlântica.