A colisão aconteceu na noite deste domingo (30), na estrada de acesso ao Sítio Jundiá, em Jataúba, no Agreste de Pernambuco

Colisão entre motocicletas deixa dois mortos em Jataúba, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Google Street Views)

Duas pessoas morreram após uma colisão envolvendo duas motocicletas na noite deste domingo (30), na estrada que dá acesso ao Sítio Jundiá, na zona rural de Jataúba, no Agreste de Pernambuco. As vítimas foram um jovem de 21 anos, identificado como Matheus Leandro de Almeida Lira e um adolescente de 15.

Conforme informações repassadas à polícia, Matheus estava no Sítio Jundiá, onde ocorreram partidas de futebol, e seguia de volta para Jataúba quando se envolveu na colisão. Devido ao impacto do acidente e a gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local sem chance de socorro.

Já o adolescente, que estava no outro veículo, também ficou gravemente ferido. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar de Jataúba, mas não resistiu e morreu após dar entrada na unidade.

Uma terceira pessoa, que estava na garupa da motocicleta de Matheus, também precisou de atendimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o socorro e encaminhou a vítima para o hospital. Segundo as informações iniciais, ela sofreu escoriações e não corre risco de morte.

A dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como acidente com vítima fatal está sob a responsabilidade da 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe.

“As vítimas, um adolescente de 15 anos e um homem de 21 anos que estavam trafegando em motocicletas em via pública quando se chocaram, tendo sido socorridas para para uma unidade hospitalar mas não resistiram aos ferimentos, vindo a óbito”, afirmou.

Ainda de acordo com a Polícia, as diligências foram iniciadas e seguem até a elucidação do caso.

