Artista denuncia abordagem de segurança durante Festival Pernambuco Meu País

Rosberg Adonay afirma ter sofrido racismo e agressão física enquanto aguardava show no Festival Pernambuco Meu País na noite deste sábado (29), em Caruaru; artista cobra posicionamento da organização

Rosberg Adonay também participou do festival como artista da Cia Pernas pra Circulá (Foto: Igor da Silva/ Divulgação)

O artista pernambucano Rosberg Adonay denunciou ter sido vítima de racismo e agressão durante o Festival Pernambuco Meu País, neste sábado (29), em Caruaru, no Agreste. Segundo relato publicado nas redes sociais, ele foi abordado por um segurança enquanto brincava com amigos e aguardava o show da banda BaianaSystem. O artista afirma que foi empurrado e obrigado a se afastar do local.

Rosberg, que atua como ator, cantor, compositor, poeta, palhaço, pernalta, artista visual, arte-educador e produtor cultural, classificou a situação como constrangedora e dolorosa. No vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que a abordagem ocorreu depois que se aproximou de uma mulher branca que estava no local.

De acordo com o artista, a situação provocou forte impacto emocional. Ele afirmou que já chorou em razão do episódio e relacionou o caso a situações de racismo que, segundo ele, fazem parte da rotina da população negra no país.

Rosberg também afirmou que não seria a primeira vez que presencia abordagens que considera agressivas durante o Festival Pernambuco Meu País. Na avaliação dele, algumas condutas de profissionais terceirizados atingiriam principalmente pessoas negras.

O artista cobrou maior transparência da produção do festival na contratação de empresas terceirizadas e defendeu que os profissionais responsáveis pela segurança sejam orientados a respeitar mulheres, pessoas negras e integrantes de religiões de matriz africana.

Ainda no relato, Rosberg afirmou que pretende seguir denunciando situações de racismo e que o episódio aumentou sua disposição para continuar atuando na luta contra a discriminação.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Cultura de Pernambuco, que enviou uma nota sobre o ocorrido:

Assim que tomou conhecimento do relato, por meio do vídeo publicado nas redes sociais, o Festival Pernambuco Meu País entrou em contato, por telefone, com o artista Rosberg Adonay para se colocar à disposição e oferecer todo o apoio necessário. Inclusive, foi disponibilizado acompanhamento para que ele pudesse registrar um Boletim de Ocorrência e formalizar a denúncia junto às autoridades competentes. O artista, no entanto, informou que não desejava registrar o BO.

Em relação ao vigilante envolvido, que integra a equipe da empresa terceirizada contratada para reforçar a segurança do festival, a organização está trabalhando na identificação do profissional e na apuração do ocorrido. A partir da identificação e da obtenção das informações necessárias, serão adotadas as medidas cabíveis junto à empresa responsável. Vale ressaltar, ainda, que o artista circense integrou a programação do Festival Pernambuco Meu País em mais de uma cidade, participando das ações promovidas pelo evento ao longo desta edição.

O Festival Pernambuco Meu País reforça que não compactua com qualquer forma de racismo, discriminação ou violência. O festival é uma política pública que tem como princípio a democratização do acesso à cultura, promovendo o encontro, a diversidade e o respeito entre pernambucanos e visitantes, em todas as suas linguagens e manifestações.