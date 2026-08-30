A morte de Sebastião Mendes, ex-prefeito de João Alfredo, foi confirmada neste domingo (30) pela Prefeitura do município; cidade terá três dias de luto oficial

Morre Sebastião Mendes, ex-prefeito de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Instagram)

Morreu Sebastião Manoel dos Santos, conhecido como Sebastião Mendes, ex-prefeito de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco. A morte foi confirmada neste domingo (30) pela Prefeitura do município, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

Sebastião Mendes teve uma trajetória de destaque na política do município. Além de vereador, exerceu o cargo de prefeito por quatro mandatos e participou da administração da cidade por diferentes períodos. Em razão da trajetória e dos serviços prestados à população, o prefeito Zé Martins decretou luto oficial de três dias em João Alfredo.

Na nota, a Prefeitura destacou a contribuição de Sebastião Mendes para a história política e administrativa do município e manifestou solidariedade à esposa dele, Graça, aos filhos Alexandre, Virgínia, Anna Amélia e Anna Paula, ao sobrinho e vereador Tato Mendes, além de familiares e amigos.

Homenagem

O atual prefeito da cidade, Zé Martins, também publicou uma homenagem nas redes sociais. Na mensagem, lembrou a relação pessoal que manteve com o ex-prefeito e afirmou que os dois chegaram a estar em lados diferentes durante disputas eleitorais, mas preservaram a amizade.

Segundo Zé Martins, foi Sebastião Mendes quem lhe deu o primeiro emprego, ao nomeá-lo servidor da Prefeitura de João Alfredo. O prefeito afirmou ainda que a relação entre os dois começou antes da trajetória política e permaneceu ao longo dos anos.

Ao comentar a morte do ex-prefeito, Zé Martins afirmou que João Alfredo perde uma figura que marcou a história do município e destacou a permanência do legado político e pessoal deixado por Sebastião Mendes.

O corpo de Sebastião Mendes será velado no Ginásio Poliesportivo Djair Santos. Já o sepultamento está marcado para esta segunda-feira, às 16h, no Cemitério São José, em João Alfredo.