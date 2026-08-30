Urna eletrônica terá novos recursos de acessibilidade nas Eleições 2026

Mudanças incluem fonte mais legível, barra de progresso, teclado em Braille, sistema de áudio e ampliação de recursos em Libras; Pernambuco tem quase 80 mil eleitores autodeclarados com deficiência

Para eleitores cegos ou com deficiência visual, a urna oferece um sistema de áudio com voz sintetizada (Fotos: LR Moreira/Secom/TSE)

A urna eletrônica que será utilizada nas Eleições 2026 terá novos recursos para facilitar o voto de pessoas com deficiência visual, baixa visão e outras necessidades de acessibilidade. Entre as mudanças estão uma nova fonte, telas redesenhadas, barra de progresso para acompanhar as etapas da votação e a ampliação do uso de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras).



A atualização ganha relevância em Pernambuco diante do crescimento no número de eleitores que se autodeclararam pessoas com deficiência. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgados em julho pelo Diario de Pernambuco, apontaram que o estado passou de 46.326 eleitores nessa condição, em 2024, para 79.648 em 2026 — aumento de 71%. O índice foi o segundo maior do país e o maior do Nordeste.



A Justiça Eleitoral ressalta, porém, que o aumento da quantidade de eleitores autodeclarados PCDs não significa necessariamente que tenha crescido na mesma proporção o número de pessoas com deficiência em Pernambuco. O avanço pode estar relacionado à maior adesão à autodeclaração no cadastro eleitoral.



O que muda na urna



Uma das principais novidades para este ano está na apresentação das informações na tela. A urna passa a utilizar a fonte Atkinson Hyperlegible, desenvolvida pelo Braille Institute e pensada para facilitar a diferenciação entre caracteres. A mudança busca melhorar a leitura, especialmente para pessoas com baixa visão.

A interface também foi reorganizada. As telas terão uma apresentação mais simples, com informações distribuídas de forma a facilitar a compreensão, enquanto uma barra fixa na parte superior permitirá acompanhar o andamento da votação. O recurso indica quais cargos já foram votados e quais ainda serão apresentados.



A Justiça Eleitoral também ampliou a utilização de intérpretes de Libras durante a interação com a urna. O recurso, que já estava disponível para indicar os cargos em

disputa, passa a ser utilizado em outras etapas da votação, ampliando o suporte para pessoas surdas.



Áudio pode ser solicitado no dia da votação



Para eleitores cegos ou com deficiência visual, a urna oferece um sistema de áudio com voz sintetizada. O eleitor recebe um fone de ouvido descartável fornecido pela própria Justiça Eleitoral, que deve ser conectado ao equipamento pela mesária ou pelo mesário.

Quem não tiver informado previamente a necessidade do recurso também poderá solicitar a ativação no local de votação. Nesse caso, o presidente da mesa poderá habilitar o áudio antes do início da votação.



O volume da orientação sonora pode ser ajustado pelo próprio eleitor. A tecla 3 aumenta o volume, enquanto a tecla 9 diminui. Também é possível modificar a velocidade da fala: a tecla 6 deixa a leitura mais rápida e a tecla 4, mais lenta.



O teclado da urna possui ainda identificação em Braille e uma marca tátil na tecla 5, que serve como referência para a localização das demais teclas durante a votação.



Pernambuco tem quase 80 mil eleitores PCDs



O aumento registrado no cadastro eleitoral pernambucano coloca a acessibilidade entre os temas relevantes para o pleito deste ano. De acordo com os dados do TSE, os 79.648 eleitores autodeclarados com deficiência representam um salto de 71% em relação às Eleições 2024.



Pernambuco apresentou o segundo maior crescimento percentual entre os estados, atrás apenas do Acre, que registrou alta de 77%. No Nordeste, o estado ficou à frente de Bahia e Ceará, que tiveram aumentos de 33% e 25%, respectivamente.



Segundo o TRE-PE, as informações prestadas pelos eleitores sobre deficiência também ajudam a Justiça Eleitoral a planejar a estrutura das seções. O cadastro permite, por exemplo, priorizar locais com rampas, elevadores e outros recursos de acessibilidade.



Acessibilidade não se limita à urna



Além das adaptações no equipamento de votação, a Justiça Eleitoral prevê outras medidas para garantir o exercício do voto. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem contar com auxílio de alguém de sua confiança durante a votação, inclusive para a digitação dos números na urna, quando necessário. A pessoa que prestar o auxílio não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político ou de coligação.



A legislação eleitoral também assegura aos eleitores com deficiência visual o uso de recursos assistivos, a orientação dos mesários sobre o sistema de áudio e a identificação da tecla 5, além da possibilidade de ingresso e permanência na seção acompanhados de cão-guia.



Em Pernambuco, as ações de acessibilidade também estão sendo discutidas regionalmente. O TRE-PE marcou para 2 de setembro, em Petrolina, uma reunião voltada às medidas de acessibilidade para as Eleições 2026. O encontro faz parte das ações do tribunal para preparar o atendimento ao eleitorado no pleito.



A iniciativa se soma ao programa Seu Voto Importa, que prevê transporte gratuito para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que não tenham meios próprios de locomoção até o local de votação, conforme as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. O programa também contempla outros grupos em situações específicas.



O primeiro turno das Eleições 2026 está marcado para 4 de outubro. Caso haja segundo turno para presidente ou governador, a votação ocorrerá em 25 de outubro.



*Com informações do Tribunal Superior Eleitoral