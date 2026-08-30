Raquel Lyra denuncia ataques em cartazes espalhados pelo Recife

Material faz acusações sem provas e menciona a morte do marido da governadora; caso foi levado às polícias Federal e Civil neste domingo (30)

Raquel Lyra (PSD) (Reprodução)

Cartazes com ataques pessoais contra a governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD) foram espalhados neste domingo (30) em ruas do Bairro do Recife. O material apresenta acusações sem provas contra a governadora e faz referência à morte do marido dela, o empresário Fernando Lucena, em 2022.

Após tomar conhecimento da circulação dos cartazes, Raquel registrou boletins de ocorrência nas polícias Federal e Civil. Nas redes sociais, a governadora afirmou que os ataques, que já vinham ocorrendo no ambiente virtual, chegaram às ruas do Centro do Recife. Ela também pediu respeito à família, aos filhos e à memória do marido.

A coligação Pernambuco de Coração informou que também acionará o Ministério Público Eleitoral para que o episódio seja investigado.

João Campos

O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) repudiou a circulação dos cartazes e afirmou não ter relação com a produção ou distribuição do material. Ele disse que pretende recorrer à Justiça para que sejam identificados os responsáveis pela produção, pelo financiamento e pela distribuição das peças.

João também citou a própria experiência com a perda do pai, o ex-governador Eduardo Campos, durante uma eleição, e afirmou que ataques contra famílias não devem fazer parte da disputa eleitoral.

O candidato defendeu a investigação do caso e afirmou que a campanha deve ser marcada pelo confronto de ideias, sem utilização de familiares como instrumento político.

A Frente Popular de Pernambuco, coligação de João Campos, informou que seu departamento jurídico acionou, neste domingo (30), a Justiça Eleitoral, por meio do Ministério Público Eleitoral, para pedir a apuração imediata da autoria, produção e divulgação dos panfletos apócrifos. Segundo a coligação, o material circula nas redes sociais e teria sido afixado em locais públicos.

A Frente Popular repudiou a prática e afirmou não ter qualquer participação na produção ou disseminação dos panfletos. A coligação também declarou que qualquer tentativa de atribuir falsamente a autoria ou divulgação do material à Frente Popular, à campanha ou a seus integrantes será alvo das medidas judiciais cabíveis, inclusive na esfera criminal.

Ivan Moraes

O também candidato ao governo do Estado Ivan Moraes condenou o episódio. Em publicação no X, antigo Twitter, ele defendeu a identificação e a responsabilização dos responsáveis pelos cartazes e cobrou uma investigação sobre a autoria e a distribuição do material.

Ivan declarou solidariedade a Raquel Lyra e classificou os ataques como incompatíveis com a disputa política.

Priscila Krause

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, publicou um vídeo no Instagram em solidariedade a Raquel Lyra. Ela afirmou que as duas se conheceram na Assembleia Legislativa e que a relação entre elas foi construída a partir de valores compartilhados, e não apenas da política.

Priscila disse que esteve ao lado de Raquel, de João e de Fernando Lucena em um dos momentos mais difíceis da vida da governadora. Também afirmou ter acompanhado a força de Raquel para seguir adiante, cuidando dos filhos e de Pernambuco.

“Hoje, quatro anos depois, eu sinto tristeza e indignação. Ver usarem a morte de Fernando de uma maneira tão sórdida, tão baixa, é estarrecedor”, declarou.

Segundo Priscila, os ataques não atingem apenas Raquel, os filhos dela ou a família. “Somos todos nós. A política não é um vale-tudo”, afirmou.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades acionadas pela governadora.