Recém-nascido é transferido de Fernando de Noronha para o Recife após parto de emergência

Criança apresentou uma intercorrência clínica após o nascimento e foi levado em UTI aérea para a capital. A mãe seguiu para o continente em voo comercial

O recém-nascido está internado na UTI do Hospital Maria Lucinda (Divulgação)

O bebê que nasceu na tarde deste domingo (26), no Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, durante um parto de emergência, foi transferido na madrugada desta segunda-feira (27) para o Recife em uma UTI aérea, após apresentar uma intercorrência clínica.

O recém-nascido está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Maria Lucinda, no Parnamirim, Zona Norte do Recife.

De acordo com a Superintendência de Saúde de Fernando de Noronha, a criança foi transportada por uma equipe médica especializada, garantindo a continuidade da assistência durante todo o deslocamento.

"Em razão da capacidade operacional da aeronave, que comportava apenas a equipe assistencial necessária ao transporte do paciente, não foi possível o embarque da mãe, que permaneceu na ilha, mas já se encontrava em voo comercial para o continente", informou a Superintendência.

A assessoria de comunicação do Hospital informou que o bebê deu entrada na unidade de saúde por volta das 4h desta segunda-feira e, no momento, encontra-se estável, recebendo toda a assistência necessária da equipe multiprofissional.

"Informamos que novas atualizações sobre o quadro clínico somente poderão ser divulgadas mediante autorização da família. Neste momento, os responsáveis ainda não estão acompanhando o bebê na unidade", informou a nota.

Parto ocorreu em caráter emergencial

Os partos não são realizados em Fernando de Noronha desde 2004, devido à ausência de estrutura de maternidade e de UTI neonatal. O último nascimento registrado no arquipélago ocorreu em 2021, também em caráter emergencial.

Segundo a Superintendência de Saúde de Fernando de Noronha, a gestante procurou atendimento médico com queixas de dor lombar irradiando para a região pélvica. Durante a avaliação inicial, ela negou a possibilidade de estar grávida. Diante da suspeita clínica, a equipe realizou um exame de beta HCG, que confirmou uma gestação de 41 semanas.

Na sequência, os profissionais constataram que a mulher já estava em trabalho de parto em fase avançada, o que impossibilitou sua transferência para uma maternidade no Recife. O parto foi realizado pela equipe multiprofissional do Hospital São Lucas, seguindo os protocolos assistenciais.

Segundo a administração da ilha, a mãe reside temporariamente em Fernando de Noronha, onde trabalha em uma pousada.