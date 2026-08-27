Mais de 2 mil pedras de crack são apreendidas na comunidade do Maruim, em Olinda

Polícia chegou ao local após denúncia. Também foram apreendidos cocaína e maconha. Ninguém foi preso

O material foi encaminhado à Delegacia do Varadouro (Foto: Divulgação/PMPE)

Durante patrulhamento tático na noite desta quarta-feira (26), policiais militares da Radiopatrulha (BPRP) apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes na Comunidade do Maruim, no bairro de Santa Tereza, em Olinda. Entre o material apreendido estavam 2.142 pedras de crack, além de cocaína e maconha. Ninguém foi preso.

Após receber informações sobre um intenso tráfico de drogas na área, o efetivo seguiu para o endereço indicado na denúncia. Ao chegar ao local, os policiais avistaram alguns indivíduos, que fugiram ao perceber a aproximação das viaturas.

Durante o acompanhamento a pé, os suspeitos efetuaram disparos contra a guarnição, que reagiu à agressão. Após o confronto, os policiais realizaram buscas e localizaram uma sacola contendo diversos tipos de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 2.142 pedras de crack, 113 gramas de cocaína, 36 pinos de cocaína, 59 bigs de maconha e 12 ziplocks da erva. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia do Varadouro para a adoção dos procedimentos legais.