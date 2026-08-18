Cão farejador encontra droga escondida em carga de polvo no aeroporto de Fernando de Noronha

Policiais apreenderam 1,267 kg de maconha do tipo flor escondidos entre gelo e polvos no terminal de cargas do aeroporto

Carga estava dentro de caixas de isopor junto com carne de polvo (Divulgação/PMPE)

Durante uma busca realizada com o auxílio de um cão farejador, policiais militares apreenderam 1,267 kg de maconha do tipo flor no terminal de cargas do Aeroporto de Fernando de Noronha. A droga estava escondida entre gelo e polvos e acondicionada em seis pacotes plásticos embalados a vácuo.

A ocorrência aconteceu nesta segunda-feira (17) e contou com a atuação de policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), em ação conjunta com a Polícia Civil.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Fernando de Noronha, onde foram adotadas as medidas cabíveis.