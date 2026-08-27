Bairro de Casa Forte passa por readequações viárias

Intervenções na Praça Leon Lira de Holanda e no entorno do pontilhão sobre o Canal Parnamirim reorganizam a circulação para motoristas e pedestres

Entre as intervenções está a readequação geométrica da Praça Leon Lira de Holanda (Josenildo Gomes/CTTU)

O bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, vem recebendo um conjunto de intervenções viárias. As ações incluem readequações geométricas, ampliação de vias, implantação de dispositivos de segurança viária e revitalização da sinalização horizontal e vertical.

As medidas, implantadas, por meio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), em parceria com a Autarquia de Urbanização do Recife (URB), integram o conjunto de obras realizadas na região após a entrega do pontilhão sobre o Canal Parnamirim, em março deste ano, e buscam melhorar a circulação e reduzir conflitos entre os diferentes usuários das vias.

Uma das principais intervenções foi a readequação geométrica da Praça Leon Lira de Holanda, localizada entre as ruas Lemos Torres e Alfredo Fernandes. A intervenção reorganizou os fluxos de veículos e pedestres, com melhor definição dos movimentos de tráfego e das áreas destinadas às travessias.

O projeto também contemplou a ampliação da área da praça e a implantação de elementos de ordenamento viário, contribuindo para uma circulação mais segura e eficiente no entorno. As mudanças também estão relacionadas à nova configuração viária estabelecida após as obras do Canal Parnamirim, que está em execução.

Com a extensão da Rua do Marques e a entrega do novo pontilhão, que opera em mão dupla e conecta a Rua do Marques à Rua Lemos Torres, foi ampliada a conexão entre diferentes pontos da região. A Rua General Aguiar também foi estendida, deixando de ser sem saída e passando a estabelecer uma nova ligação viária, com sentido único de circulação da Avenida Dezessete de Agosto em direção ao novo pontilhão.

No cruzamento da Avenida Flor de Santana com a Rua do Marques, foram implantadas novas medidas de segurança viária, entre elas faixas de pedestres e ilhas de refúgio. Os dispositivos organizam os movimentos no cruzamento e oferecem maior proteção aos pedestres durante as travessias, especialmente nos pontos de maior circulação.

O conjunto de intervenções busca qualificar o sistema viário no entorno do Canal Parnamirim, ampliando as alternativas de deslocamento e proporcionando uma circulação mais organizada e segura para os diversos modos de deslocamentos.

