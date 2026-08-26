Banheiros públicos do Recife acumulam problemas de estrutura e manutenção

Falta de água, portas ausentes, vasos danificados, problemas elétricos e unidades fechadas são falhas verificadas; situação é diferente na orla de Boa Viagem

Mictório parcialmente interditado na Avenida Dantas Barreto (Maurício Ferry/ DP Foto)

Portas danificadas, vasos sanitários sem tampa ou descarga, pias sem torneiras, falta de água e energia, equipamentos interditados e banheiros fechados. A estrutura oferecida em parte dos banheiros públicos do Recife apresenta problemas que afetam o uso cotidiano da população. Em alguns pontos, porém, a limpeza estava sendo realizada ou os equipamentos se encontravam em condições de organização no momento da vistoria feita pelo Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (25).

No Mercado Público de Santo Amaro, no Centro, o banheiro destinado ao público tinha portas danificadas, vasos sanitários sem tampa e sem descarga, pias sem torneiras, falta de iluminação e paredes desgastadas pelo tempo. Apesar dos problemas estruturais, o ambiente aparentava estar limpo.

Para o frequentador Giovani Mário, de 60 anos, a limpeza realizada pelos funcionários não elimina a necessidade de melhorias na estrutura. “Tem uma turma aqui que faz a limpeza. Tem funcionários aqui, são competentes, mas está sempre precisando de melhoria.”

Ele também chamou atenção para a falta de água e de torneiras para a higiene das mãos. “Tem vezes sem água, sem torneira para a pessoa fazer higiene na mão. Isso é muito importante.”

A trabalhadora Josilene Maria, que está há cerca de dois anos no mercado, afirmou que prefere não utilizar o banheiro público. Segundo ela, quando precisa fazer suas necessidades, vai até a casa de uma conhecida que mora nas proximidades.

“A gente não faz xixi aqui não. A gente vai para a casa dela, que é do lado. (…) Para a gente mesmo ir, a gente não vai. Infelizmente, o descaso é esse.”

Cheiro forte no Mercado da Boa Vista

No Mercado da Boa Vista, a situação encontrada envolvia principalmente o odor dentro do banheiro. A reportagem identificou cheiro forte de fezes e resíduos em alguns sanitários. Todas as caixas de descarga estavam presas com uma estrutura de ferro. Também havia rachaduras na parte superior do espaço.

Permissionário do mercado há 46 anos, Célio Sena afirmou que a limpeza é feita diariamente e atribuiu parte da deterioração ao uso dos equipamentos pelos próprios frequentadores. “O pessoal chega de manhã, faz a limpeza, varre e recolhe o lixo. Não tem o que reclamar de limpeza de banheiro.”

Segundo ele, o problema também está relacionado à utilização inadequada do espaço. “Infelizmente a população não sabe utilizar. O pessoal vê o banheiro limpo, mas chega, faz as necessidades e faz as ‘seboseiras’.”

Banheiro fechado na Rua da Aurora

Na Rua da Aurora, nas proximidades do Cinema São Luiz, o banheiro público estava fechado. A antiga entrada central foi bloqueada e uma parede impede o acesso ao equipamento.

O local apresenta pichações, mofo, sinais de deterioração e vegetação crescendo na estrutura. Na parte traseira, a reportagem encontrou forte odor de fezes e urina e resíduos deixados no local. Sem acesso ao equipamento, a área externa passou a ser utilizada para a realização de necessidades fisiológicas.

Dantas Barreto tem limpeza durante vistoria

Na Avenida Dantas Barreto, próximo à Igreja do Carmo, os dois banheiros estavam sendo limpos no momento da visita. Funcionários realizavam o serviço quando a reportagem chegou ao local.

O principal problema identificado foi um mictório quebrado e interditado. Segundo trabalhadores responsáveis pela manutenção, o equipamento foi retirado de uso nesta quarta-feira (25), juntamente com a substituição de um vaso sanitário no banheiro feminino.

Funcionários também relataram casos de vandalismo. Uma pia do banheiro masculino, segundo uma trabalhadora, precisou ser retirada depois que um usuário teria dado um chute no equipamento.

Boa Viagem

Na orla de Boa Viagem, os banheiros visitados apresentaram, no momento da vistoria, condições melhores de limpeza e organização. Os equipamentos 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5 e 4 estavam abertos.

No banheiro 12, entretanto, os espelhos estavam danificados. Já o equipamento de número 14 estava fechado em razão das obras realizadas na orla.

Um usuário de 49 anos que acompanha a rotina dos banheiros da região, e que preferiu não se identificar, afirmou que os problemas estruturais são maiores do que os observados durante a passagem da reportagem. Segundo ele, há portas empenadas, fechaduras danificadas e equipamentos que não oferecem privacidade aos usuários.

“Todas as portas desses banheiros estão empenadas. As portas fecham com dificuldade. As fechaduras estão todas destruídas.”

Ainda de acordo com o relato, os banheiros de números 7 e 11 têm portas internas quebradas. “Tem banheiro que tem as portas dentro do banheiro quebradas. O usuário usa de porta aberta, especificamente o banheiro de número 7 e o banheiro de número 11. Tanto faz homem como mulher. É terrível.”

O usuário também aponta problemas nos chuveiros instalados na parte externa dos equipamentos. “A maioria dos banheiros, quase todos eles, os chuveiros não funcionam. Os chuveiros estão quebrados. Os usuários tentam lavar os pés, não conseguem, porque a manutenção não dá conta.”

Segundo ele, alguns dos equipamentos estão sem funcionamento há mais de um ano. “Faz gambiarra e nada mais. Há mais de um ano que está quebrado em quase todos os banheiros. Acho que é um ou outro que funciona, mas o restante está quebrado.”

O abastecimento de água também é apontado como um problema nos equipamentos da orla. Segundo o trabalhador, os banheiros recebem água de carros-pipa, mas o volume não seria suficiente para garantir o funcionamento durante todo o dia.

“Todo dia os carros-pipa vêm encher o banheiro, mas enche o banheiro e, com meia hora, acaba a água.”

Ele afirma que o abastecimento ocorre pela manhã e que, algumas horas depois, os equipamentos já estariam sem água.

“Abastece pelas 8 horas da manhã. Quando dá 11 horas, os banheiros já estão sem água, todos eles. É uma agonia muito grande, porque o banheiro está sem água e o usuário quer utilizar o banheiro. Não tem.”

Além das torneiras, o problema afetaria as descargas. “Pode ir em qualquer banheiro. Não tem água na torneira e não tem água na descarga.”

O homem também relatou problemas na parte elétrica e afirmou que o banheiro de número 10 estaria apresentando vazamento de corrente. “Tem banheiro que está dando choque. O banheiro de número 10 está vazando corrente.”

Na maioria dos banheiros, não havia papel higiênico disponível.

Prefeitura é questionada

O Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura do Recife para saber como é realizada a limpeza e a manutenção dos banheiros públicos, qual a frequência dos serviços, quantos equipamentos estão em funcionamento e quais medidas estão previstas para os locais que apresentam problemas.

Até a publicação desta matéria não houve pronunciamento da Prefeitura do Recife. O canal segue aberto.

