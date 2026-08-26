Fornecimento de água é temporariamente suspenso em bairros de São Bento do Una e Belo Jardim

Segundo a Compesa, foi identificado um vazamento em um trecho da Adutora Bitury, responsável pelo abastecimento dos municípios. A previsão é de que o conserto da tubulação seja concluído nesta quinta-feira (27)

Compesa informa que foi identificado um vazamento em trecho da Adutora Bitury (Foto: Divulgação)

Bairros dos municípios de São Bento do Una e Belo Jardim, no Agreste pernambucano, estão com o fornecimento de água temporariamente suspenso. De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), foi identificado, nesta quarta-feira (26), um vazamento em um trecho da Adutora Bitury, responsável pelo abastecimento dos municípios.

Devido à ocorrência, o fornecimento de água está temporariamente suspenso nos bairros de Santo Afonso, Menino Jesus, Sofia Vidal, Siridó, Gabriela Residence e Encanto do Una, em São Bento do Una.

Em Belo Jardim, a suspensão afeta os bairros Tereza Mendonça, Cohab 3 e Alto da Palestina, além das localidades da EMPAC e do Matadouro e de toda a Batinga, incluindo o povoado de Santa Luzia de Água Fria.

A Compesa informa que a previsão é de que o conserto da tubulação seja concluído nesta quinta-feira (27). Após a finalização das intervenções, o abastecimento será retomado gradativamente nos bairros afetados, conforme o calendário de distribuição.