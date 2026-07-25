Compesa conclui obra no Sistema Tapacurá e retoma abastecimento no Grande Recife

Intervenção mobilizou cerca de 300 profissionais e antecipou em quase um dia a reativação do sistema, que atende áreas do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe

Compesa conclui manutenção no sistema Tapacurá (Foto: Compesa/Divulgação)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) concluiu, na manhã de sexta-feira (24), a manutenção programada no Sistema Tapacurá cerca de 20 horas antes do prazo inicialmente previsto. Com o término das intervenções, o sistema voltou a operar e o abastecimento começou a ser restabelecido gradualmente para aproximadamente 852 mil moradores de 134 bairros do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, afetados pela paralisação iniciada na quarta-feira (22).

Segundo a Compesa, a distribuição de água será normalizada de forma progressiva, à medida que as redes forem pressurizadas e conforme o calendário de abastecimento de cada localidade.

A manutenção teve duração inferior às 72 horas previstas e incluiu a interligação de novas adutoras para ampliar a oferta de água em Camaragibe e em bairros do Recife, além da modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) Tapacurá e serviços preventivos e corretivos em outras unidades operacionais do sistema.

De acordo com a companhia, cerca de 300 profissionais participaram da operação, realizada de forma ininterrupta, durante o dia e a noite. O investimento foi de aproximadamente R$ 1 milhão.

“O planejamento da operação aliado ao empenho das nossas equipes foi fundamental para antecipar a conclusão das intervenções estratégicas para a melhoria do abastecimento nas localidades. Seguimos acompanhando de perto a retomada da distribuição até a completa normalização do sistema”, afirmou o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

Durante o período de paralisação, a companhia manteve um plano de contingência para reduzir os impactos da interrupção do fornecimento. Segundo a Compesa, 77 unidades consideradas prioritárias, como hospitais e outros serviços essenciais, foram abastecidas por carros-pipa, que distribuíram cerca de 1,6 milhão de litros de água.

A interrupção temporária do Sistema Tapacurá foi considerada necessária para permitir obras estruturantes, incluindo a modernização de uma estação de tratamento com quase 50 anos de funcionamento, a interligação de novas adutoras e outros serviços destinados a melhorar a regularidade do abastecimento na Região Metropolitana do Recife.

