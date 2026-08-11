Seca atinge 70% da Inglaterra e milhões vivem sob restrições ao consumo de água

De acordo estimativas das autoridades de saúde do Reino Unido, 2877 pessoas na Grã-Bretanha morreram este ano por causas relacionadas com o calor

Londres (HENRY NICHOLLS/AFP)

O governo britânico comunicou que quase três quartos da Inglaterra sofrem com a seca, destacando o impacto cada vez mais grave do período prolongado de tempo seco na agricultura, no abastecimento público de água e na vida selvagem.

“A mais recente atualização indica que 45 milhões de pessoas se encontram numa zona de seca e que 27 milhões vivem sob restrições ao consumo de água. Os níveis dos rios, dos reservatórios e das águas subterrâneas continuam a baixar, enquanto as persistentes condições de calor e seca aumentam o risco de incêndios florestais”, apontou o governo.

A maior parte do país, correspondente a 71,3%, enfrenta atualmente uma intensa seca causada por uma combinação de precipitação muito reduzida e temperaturas mais elevadas.

A Grã-Bretanha atravessa a sua quinta onda de calor deste ano, e a Inglaterra e o País de Gales registraram, numa análise provisória, o mês de julho mais seco dos últimos 190 anos. O sudeste de Inglaterra recebeu apenas 1% da precipitação média normalmente registrada para a época. “Além disso, o calor também esta afetando as aves reprodutoras, os anfíbios e as populações de peixes de água doce”, acrescentou o governo.

“Sabemos como este verão tem sido desafiante. Estamos a intensificar o nosso apoio, incluindo medidas destinadas a facilitar aos agricultores a construção de mais reservatórios de irrigação nas suas explorações”, afirmou Emma Hardy, ministra britânica da Água.

Segundo as estimativas das autoridades de saúde do Reino Unido, que divulgaram os dados no mês passado, 2877 pessoas na Grã-Bretanha morreram este ano por causas relacionadas com o calor.