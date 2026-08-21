Rivanildo Silva perdeu o controle da motocicleta após pneu estourar e o veículo saiu da pista, caindo em uma ribanceira. Acidente ocorreu em Bezerros, no Agreste

Homem morre e mulher fica ferida após pneu de moto estourar na BR-232 (Reprodução/Redes Sociais)

Um homem de 50 anos morreu e a esposa ficou ferida após o pneu da motocicleta em que estavam estourar e o veículo cair em uma ribanceira. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), na BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

A vítima foi identificada como Rivanildo Rivaldo da Silva. Segundo informações repassadas à Polícia, ele seguia de motocicleta para o trabalho acompanhado da esposa, Luciana, quando o pneu do veículo estourou. Rivanildo perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar ao local, confirmou a morte do motociclista. Conforme informações repassadas pelos socorristas à Polícia Rodoviária Federal (PRF), Rivanildo sofreu uma lesão grave no pescoço.

Luciana foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional do Agreste (HRA). Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

A área do acidente foi isolada pela PRF para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Após os procedimentos, o corpo de Rivanildo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como acidente de trânsito com Vítima Fatal e Não Fatal está sob a responsabilidade da 90ª Delegacia de Caruaru. "Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento", afirmou a corporação.