TJPE está com inscrições abertas para casamento coletivo gratuito com 200 vagas

Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no bairro de Joana Bezerra, no Recife

Alianças de casamento (Freepik)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está com inscrições abertas para mais uma edição do Casamento Coletivo no Recife. A iniciativa disponibiliza 200 vagas e tem como objetivo promover cidadania, inclusão e a regularização gratuita da união civil de casais.

Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro, das 8h às 13h30, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc –Recife), localizado no 5º andar, Ala Norte, do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Avenida Desembargador Guerra Barreto, s/n, no bairro de Joana Bezerra, no Recife.



A cerimônia será realizada no Compaz Ariano Suassuna, localizado na Avenida General San Martin, nº 1.208, no bairro do Cordeiro, no dia 16 de setembro, às 10h.



Para oficializar a união, serão necessários os seguintes documentos, em original e cópia, do casal e de duas testemunhas:certidão de nascimento, para os solteiros; certidão de casamento com averbação do divórcio, para os divorciados; certidão de casamento com anotação do óbito, para os viúvos; carteira de identidade; CPF; comprovante de residência, que deve estar cadastrado no nome de um dos noivos ou dos pais; e documentos de identificação das duas testemunhas.



A ação integra as iniciativas do TJPE voltadas à promoção do acesso à Justiça e ao fortalecimento da cidadania, permitindo que casais regularizem gratuitamente sua situação civil.



Mais informações sobre o casamento coletivo podem ser obtidas pelo telefone (81) 3181-0541.

