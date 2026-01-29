Casal faz ensaio pré-casamento em escola pública onde se conheceu no Recife

Fotos foram feitas na Escola Sizenando Silveira, no bairro da Boa Vista, no Centro da cidade

Casal escolheu colégio público no Centro do Recife para registrar fotos pré-casamento (Leanndro Moretti e Arnaldo Melo/ Avelã Foto e Filme)

Um casal decidiu revisitar o início da própria história de amor em um ensaio fotográfico especial antes do seu casamento religioso. As fotos foram feitas na Escola de Referência em Ensino Médio Sizenando Silveira, uma instituição de ensino pública localizada no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, onde os dois se conheceram durante o ensino médio.

Carollayne Santos, 26 anos, e Diego Borba, 25, estudaram juntos na unidade e foi ali, ainda na adolescência, que o relacionamento começou. Anos depois, o mesmo espaço serviu de cenário para registrar uma nova fase das suas vidas.

Para Carollayne, retornar à escola despertou lembranças marcantes. “Foi uma sensação nostálgica. Reviver cada momento foi único e especial”, contou.

A escolha da escola não foi por acaso. Segundo a noiva, o espaço guarda lembranças importantes do período em que tudo começou. “Foi onde nos conhecemos e temos memórias lindas do tempo da escola. Não teria lugar melhor para registrar essa fase tão importante das nossas vidas”, disse.

Durante o ensaio, o retorno ao ambiente escolar despertou sentimentos de gratidão e reflexão sobre o caminho percorrido pelo casal. “É voltar ao início e ver como estamos hoje. Foi gratificante. É como voltar no tempo e falar para aquele casal tão novinho que deu certo, que eles conseguiram”, afirmou.

O casamento religioso de Carollayne e Diego está previsto para abril de 2026.