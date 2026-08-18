Inscrições gratuitas para Casamento Coletivo em Vitória de Santo Antão vão até quarta-feira (19)

Iniciativa do Registro Civil das Pessoas Naturais promove cidadania, regularização do estado civil e acesso gratuito ao casamento para famílias em situação de vulnerabilidade

A celebração acontecerá dia 9 de setembro na Unifacol (Divulgação)

Estão abertas, até esta quarta-feira (19), as inscrições do Casamento Coletivo em Vitória de Santo Antão, que acontecerá de forma gratuita. A iniciativa do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Vitória de Santo Antão tem como objetivo facilitar o acesso à regularização do estado civil e fortalecer a proteção jurídica das famílias do município.

Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas para casais residentes no município. A celebração está marcada para 9 de setembro de 2026, no Centro Universitário da Unifacol.

Segundo o registrador civil de Vitória de Santo Antão, Ezequiel de Oliveira, a iniciativa representa uma importante ação de cidadania e inclusão social. “O casamento civil vai muito além da formalização da união. Ele garante direitos, segurança jurídica e proteção para as famílias. Com o Casamento Coletivo, queremos possibilitar que casais que muitas vezes não têm condições financeiras de arcar com os custos do procedimento possam realizar esse sonho com dignidade e segurança”, afirma Ezequiel de Oliveira.

Para participar, os casais devem comparecer ao Registro Civil das Pessoas Naturais para dar entrada no processo de habilitação para o casamento. A partir dessa etapa, são conferidos os documentos e cumpridos os procedimentos legais necessários até a celebração.

Entre os documentos que podem ser solicitados estão certidões atualizadas, documentos de identificação, comprovante de residência e a presença de testemunhas, conforme a situação de cada casal e as exigências para a habilitação.

A ação prevê a gratuidade dos atos para casais hipossuficientes, em conformidade com a função social exercida pelo Registro Civil e com o compromisso de garantir o acesso à cidadania para pessoas que não possuem condições financeiras de arcar com os emolumentos cartorários. “Nosso propósito é aproximar o serviço de Registro Civil da população e contribuir para que nenhuma família deixe de ter seus direitos assegurados por uma questão financeira. É uma ação que une cidadania, dignidade e responsabilidade social”, destaca Ezequiel de Oliveira.

Os casais interessados devem procurar o Registro Civil das Pessoas Naturais (Cartório Oliveira) para realizar a inscrição e receber as orientações sobre a documentação e as etapas do processo de habilitação.

Além do Cartório, a iniciativa é uma parceria entre o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), com a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão e o Centro Universitário / Faculdade Unifacol.

