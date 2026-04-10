Casamento coletivo oficializa união de 17 casais no Presídio de Itaquitinga 1

Cerimônia reuniu cerca de 100 convidados e envolveu três meses de preparação com internos e companheiras

Presídio de Itaquintinga 1 promove casamento coletivo (Foto: Reprodução/Instagram)

Detentos do Presídio de Itaquitinga 1 (PIT1), localizado no município de Itaquitinga, participaram de um casamento coletivo realizado na última quinta-feira (9). Ao todo, 17 casais tiveram a união civil oficializada durante a cerimônia, que contou com a presença de cerca de 100 convidados.

A ação foi organizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap), por meio da gestão da unidade prisional. A cerimônia civil foi conduzida por uma oficial do cartório do município e incluiu também uma celebração religiosa com a participação de um pastor.

Segundo a supervisão do setor psicossocial da unidade, a iniciativa foi preparada ao longo de três meses, com a realização de reuniões, orientações e ensaios envolvendo os internos e suas companheiras.

De acordo com a gestão do presídio, o objetivo da ação é contribuir para o fortalecimento de vínculos familiares e incentivar a responsabilização dos detentos em relação às suas relações afetivas.

A direção da unidade destacou ainda que atividades desse tipo são consideradas parte das estratégias voltadas à ressocialização de pessoas privadas de liberdade, buscando favorecer a reintegração social após o cumprimento da pena.