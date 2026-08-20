MPPE participa da Operação Cádiz que investiga golpe digital de R$ 5,6 milhões contra empresário paulista

A operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (20), nos estados de Pernambuco e São Paulo, cumpre dez mandados de busca e apreensão contra criminosos investigados por golpes digitais; vítima teve prejuízo de R$ 5,6 milhões de reais em dinheiro e criptoativos

Operação Cádiz investiga golpe digital de R$ 5,6 milhões contra empresário paulista (Acervo MPPE)

Criminosos investigados por aplicar golpes digitais contra um empresário de São Paulo foram alvo de uma operação conjunta do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e do Ministério Público de São Paulo (MPSP), na manhã desta quinta-feira (20).

Em Pernambuco, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma cidade do Agreste. Outros nove mandados foram cumpridos no estado de São Paulo. O prejuízo da vítima é estimado em R$ 5,6 milhões, entre dinheiro e criptoativos.

Segundo o Ministério Público, o crime começou depois que o celular do empresário foi roubado enquanto ele fazia uma ligação telefônica. Na sequência, os suspeitos conseguiram acessar aplicativos de bancos e corretoras instalados no aparelho.

A partir do acesso, foram realizadas diversas transações envolvendo dinheiro e criptoativos, que resultaram no prejuízo de R$ 5,6 milhões.

Após ser acionado, o CyberGaeco, Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério, iniciou o rastreamento das transferências envolvendo ativos virtuais. A investigação conseguiu recuperar aproximadamente R$ 4 milhões em valores relacionados ao crime.

Durante as diligências realizadas nesta quinta-feira, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais considerados de interesse para a investigação. Os equipamentos e documentos serão submetidos a análise técnica.

Também foram apreendidos veículos de luxo, que poderão ser analisados no decorrer da investigação para verificar a relação com os valores obtidos por meio das atividades criminosas.

A Operação Cádiz é conduzida pelo CyberGaeco do MPSP, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPPE. A ação também contou com apoio operacional das Polícias Civil e Militar.

