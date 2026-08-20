Delegacia de Barreiros é requalificada e amplia atendimento à população

Unidade recebeu melhorias na estrutura física, novos ambientes e equipamentos, além da implantação da Sala Lilás, voltada ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência

O loval recebeu nvestimento de aproximadamente R$ 25 mil e apoio da Prefeitura de Barreiros (Foto: Divulgação/SDS)

Após obras de reaqualificação, a Delegacia de Barreiros, na Zona da Mata Sul, foi entregue na quarta-feira (19). Com investimento de aproximadamente R$ 25 mil e apoio da Prefeitura de Barreiros, as intervenções tiveram como objetivo melhorar as condições de trabalho dos policiais e oferecer mais conforto, organização e privacidade à população durante os atendimentos.

De acordo com a Polícia Civil do Estado, um dos principais destaques da requalificação é a implantação da Sala Lilás, ambiente destinado ao atendimento reservado e humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O espaço proporciona maior privacidade e acolhimento durante o registro das ocorrências e contribui para o fortalecimento da rede de proteção às mulheres no município.



Também foi realizada a reorganização da recepção, que passou a contar com um espaço exclusivo para o acolhimento da população e uma sala específica para o registro de Boletins de Ocorrência. A nova configuração permite maior organização do fluxo de atendimento e mais privacidade para quem procura a unidade policial.



“Investir na estrutura das nossas delegacias é investir diretamente na qualidade do serviço que a Polícia Civil oferece à população. Uma unidade mais organizada, adequada e acolhedora proporciona melhores condições para o trabalho dos nossos policiais e também melhora a experiência de quem procura a instituição”, destacou o delegado-geral da PCPE, Felipe Monteiro.



A estrutura física também recebeu intervenções nas paredes e pinturas, além da substituição das divisórias por estruturas de gesso e da renovação da identidade visual da recepção, seguindo o padrão institucional da Polícia Civil. Móveis e outros equipamentos utilizados no funcionamento da delegacia também foram substituídos.