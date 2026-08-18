Investigados por fraude em concursos públicos são presos durante operação em Pernambuco e Alagoas

Operação Babet cumpriu três mandados de prisão e oito de busca e apreensão nesta terça-feira (18), nos estados de Pernambuco e Alagoas

Operação Babet (Asom/MPPE)

Criminosos investigados por fraude em concursos públicos foram alvo de três mandados de prisão e oito de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (18). A Operação Babet foi realizada em Pernambuco e Alagoas e contou com a participação do Ministério Público dos dois estados.

Segundo o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o caso começou a ser investigado em Alagoas após a identificação de irregularidades no concurso para a Guarda Municipal de Rio Largo. Com o avanço das apurações, os investigadores encontraram indícios de que o grupo teria atuado em outros processos seletivos públicos.

Em Pernambuco, os mandados foram cumpridos no Recife e em outros municípios da Região Metropolitana e do Agreste. Duas pessoas foram presas no estado e seis ordens de busca e apreensão foram executadas. Em Alagoas, um terceiro investigado foi preso e outros dois mandados de busca foram cumpridos.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, os investigadores recolheram equipamentos eletrônicos, documentos e outros materiais que podem ajudar na investigação.

As apurações apontam ainda que dois dos investigados presos são relacionados a uma suposta fraude semelhante ocorrida recentemente em Pernambuco.