João Campos exalta gestão no Recife e manda recado a adversários: "Pode deixar que eu resolvo"

João Campos durante ato de campanha na Mustardinha (Foto: Amauri Lins/DP)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou, na noite desta quarta-feira (19), de uma caminhada no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife. Em fala para os apoiadores presentes, o socialista exaltou os feitos de sua gestão à frente da Prefeitura do Recife e criticou a gestão atual da governadora Raquel Lyra.

“Eu vi recentemente as pessoas que fazem o governo do Estado falando que elas só fazem botar dificuldade em tudo. 'Ah, mas é difícil, ah, mas estava assim, ah, mas estava assado'. São três anos e meio de governo. Não tem nenhum hospital novo construído pelo Estado. Não tem uma UPA construída pelo Estado, não tem uma escola técnica construída pelo Estado, não tem uma grande indústria”, apontou o candidato da oposição.

“Eu assumi a prefeitura no meio da pandemia, não tinha vacina, todo mundo usando máscara, a economia fechada. Eu não reclamei da vida, porque o governante tem é que fazer e resolver. E mando recado, se quem está no governo hoje acha as coisas difíceis, pode deixar que eu vou resolver. Eu vou construir hospital, fazer tudo que o povo deixar”, comparou Campos.

A agenda de João Campos nesta quarta-feira (19) iniciou pela manhã com um encontro com representantes do Sindicato dos Odontologistas do Estado de Pernambuco (SOEPE), para discutir as demandas da categoria. À noite, o candidato participou de sabatina na TV Guararapes e seguiu para a atividade na Mustardinha. Na quinta (20), a programação conta apenas com reuniões internas e gravação para o guia eleitoral.

Marília: "Estou pronta, madura e preparada"

Durante o ato, a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) reforçou sua trajetória política e reforçou que é a única mulher na disputa ao Senado. “Eu sou a única mulher a disputar as eleições para o Senado este ano. Vocês sabem da luta de todos nós, sabem de quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Vou ser bem direta e dizer: depois de tantos anos ao lado do povo do Recife e de Pernambuco, eu estou pronta, madura, preparada e querendo, animada para ser a senadora de Lula”, afirmou.

Marília também associou sua candidatura à defesa de pautas trabalhistas e ao projeto de João Campos para o Governo de Pernambuco. “Lá em Brasília [vou] lutar pelo trabalhador brasileiro. Lutar para que o Brasil cresça e para que Pernambuco se desenvolva com o governador João Campos”, declarou a pedetista ao discursar na Mustardinha.